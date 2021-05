Sterrenkok worden zat er niet in, maar kokosmakronen bakt Jaimy als geen ander

Jaimy wist op zijn dertiende al wat hij wilde worden. Hij wilde de keuken in. 'Mijn droom was om chefkok te worden. Ik ben daarvoor ook naar school geweest, maar al snel kwam ik erachter dat ik een schaal- en schelpdierenallergie had. Dat was onhandig. Ik kreeg snel jeuk en werd benauwd als ik met deze producten moest werken', vertelt hij.

Toch maakte hij er maar het beste van, omdat hij zo graag in de keuken wilde blijven werken. 'Totdat mijn vriendin een visje voor mij ging bakken. Een paar uur later lag ik op de eerste hulp. Ik zat tegen een anafylactische shock aan. Nu is het zo erg dat als ik garnalen ruik, ik jeuk in mijn neus krijg', zegt Jaimy. 'Mijn droom om chefkok te worden kon ik dus wel vergeten, want wie wil er nou een kok in de keuken die niet met vis kan werken.'

'Een kokosmakroon lust bijna iedereen'

Ondanks dat Jaimy een opgewekte jongen is, had hij het er wel een tijdje moeilijk mee dat een carrière als chefkok er niet inzat. 'Ik hou van de horeca en wil eigenlijk niets anders doen dan dat. Toen stelde mijn vrouw voor om vanuit huis te gaan werken. Onze keuken is net nieuw en heel ruim, dus ik kan hier prima werken', zegt Jaimy. Zo ontstond het idee om iets met de kokosmakroon te gaan doen. 'Kokos is een allemansvriend, een kokosmakroon lust bijna iedereen.'

Een gender reveal-kokosmakroon |Foto: Omroep West

Jaimy heeft zelfs een kokosmakroon gemaakt om het geslacht van een baby te weten te komen. 'Dat is van alle kokosmakronen de lastigste om te maken. De roze of blauwe kern moet goed bevroren zijn voordat de kokos eromheen kan. Met één grote hap uit de kokosmakroon weet men of er een jongen of een meisje op komst is.'

Van de kokosmakronen kan Jaimy nu nog niet rondkomen, maar in de toekomst hoopt hij een heuse kokosmakronenwinkel te kunnen openen. 'De verkoop gaat op dit moment best goed hoor. Ik heb al diverse afnemers in Zoetermeer en omstreken. Maar een lunchroom hier in Zoetermeer met lekkere koffie en kokosmakronen hoop ik in de toekomst te gaan realiseren.'