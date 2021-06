Deze vijf verstofte tentoonstellingen wachten op publiek, hier kun je weer naartoe

Schilderen met spijkerbroekenstof, tentoonstelling Ian Berry in Museum Rijswijk

Overal waar je kijkt zie je blauw, alleen maar tinten blauw. Kunstenaar Ian Barry maakt zijn schilderijen niet met verf, maar met denim: spijkerbroekenstof. Zijn kwast is een schaar en met een ongelofelijke precisie creëert hij superrealistische schilderijen. Als je op afstand recht voor een schilderij staat, zie je niet hoe vernuftig de opbouw is. Hoe dichter je met je neus op het werk staat, hoe beter de lapjes jeans te onderscheiden zijn. Laag op laag bouwt Berry een diepe dimensie in zijn werk.

Portret door Ian Berry | Foto: Omroep West

De tentoonstelling was in november 2,5 week open, tot de lockdown kwam. En dat hakte erin. 'Je maakt je tentoonstellingen voor publiek. Dat wil je kunnen delen. Dus het was niet fijn om dat niet te kunnen doen', legt curator Diana Wind van Museum Rijswijk uit.

Museum Rijswijk is dolblij dat de deuren nu weer open mogen. Tot grote vreugde van Wind kon de tentoonstelling verlengd worden en kan iedereen tot eind augustus genieten van het bijzondere werk.

Kijk hier naar een impressie van de tentoonstelling met conservator Diana Wind:

Museum Rijswijk

Splendid Isolation van kunstenaar Ian Berry

Schilderijen en installaties gemaakt van denim/jeansstof

Te zien tot en met 15 augustus 2021

De concrete kunst van Bob Bonies, tentoonstelling in Kunstmuseum Den Haag

Bij de Haagse beeldend kunstenaar Bob Bonies (83) draait alles om de elementaire kleuren rood, geel en blauw. Als vierde kleur gebruikt hij wit of groen. Al zijn kunstwerken gaan uit van een wiskundige wetmatigheid. Zijn belangrijkste gereedschappen zijn dan ook: ruitjespapier, potloden, linialen, een passer en - heel belangrijk - het gummetje. Bonies: 'Wat te veel is gaat weg. Het weggummen is heel belangrijk. Ja!'

Bob Bonies in het Kunstmuseum Den Haag | Foto: Omroep West

Bonies borduurt verder op De Stijl, vooral bekend van beeldend kunstenaars Piet Mondriaan en Theo van Doesburg, die permanent worden tentoongesteld in het Kunstmuseum Den Haag. Al zes decennia lang heeft hij zich daar op toegelegd. Een andere stijl is niets voor hem: 'Ik ben wel zeer geboeid door werk wat anderen maken. Ook kan ik het eventueel emotioneel vinden. Of ik vind het prachtig of niet prachtig. Maar dat laat ik graag aan al die andere kunstenaars over.'

Kijk hier naar een portret van Bob Bonies:

Kunstmuseum, Den Haag

Bob Bonies

Geometrisch abstracte schilderijen in het verlengde van De Stijl-kunstenaars Piet Mondriaan en Theo van Doesburg

Te zien tot en met 5 september 2021

P.S.: Als je toch in het Kunstmuseum bent, loop meteen langs bij de songfestivalkleding van Nikkie de Jager, Edsilia Rombley en Chantal Janzen. Die wordt daar tot 11 juli geëxposeerd.

Doggerland, een verdwenen prehistorische wereld in de Noordzee, Rijksmuseum Oudheden

Waarschijnlijk heb je weleens gehoord van Atlantis, de verzonken stad. Maar ken je ook Doggerland? Net als de mythische stad Atlantis is Doggerland verzwolgen door de zee.

Waar nu de Noordzee ligt, liepen mammoeten, neanderthalers, wolharige neushoorns, reuzenherten en zelfs de eerste moderne mens rond. Tot de zee het uitgestrekte landschap, dat we Doggerland hebben genoemd, overspoelde. En toch kan je nog steeds resten van de bewoners van Doggerland vinden. Een wereld verdwenen onder het water.

Wolharige mammoet (Mammuthus primigenius) | | illustratie: Kelvin Wilson voor RMO

Versteende hyenakeutels, mammoetkiezen en prehistorische werktuigen van vuursteen zijn door liefhebbers verzameld. Doggerland is de grootste archeologische vindplaats van Europa. Meer dan 200 van deze vondsten zijn nu samen te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

Doggerland Mesolithische jagers | illustratie: Kelvin Wilson voor RMO

Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

Doggerland

Een verdwenen prehistorische wereld in de Noordzee

Te zien tot en met 31 oktober 2021

Daar zit een luchtje aan, ruiken aan schilderen in het Mauritshuis in Den Haag

Soms sta je voor een schilderij en vraag je je af: hoe zou het er ruiken? In de tentoonstelling Vervlogen doet het Mauritshuis in Den Haag letterlijk zijn stinkende best doen om bezoekers een aantal zeventiende-eeuwse schilderijen en objecten ten volle te laten beleven.

Het museum heeft geurzuilen geplaatst, waardoor je de geur kunt ruiken en kunt ervaren hoe het rook bij het tafereel dat wordt afgebeeld of het voorwerp dat te zien is. Tip: lekker diep de geur opsnuiven.

Mauritshuis, Den Haag

Ruiken aan kunst: Vervlogen – geuren in kleuren

Schilderijen en objecten met geurzuilen

Te zien tot en met 29 augustus 2021

Met andere Ogen, de vraag is niet waar je naar kijkt, maar wat je ziet in Museum Gouda

Ken je dat? Je loopt door een museumzaal en werpt even een snelle blik op de schilderijen en andere kunstvoorwerpen, omdat je weet dat er nog veertig aan zitten te komen. Uit onderzoek blijkt dat wij gemiddeld dertig seconden kijken naar een kunstwerk en dan weer doorlopen.

Het gebeurt niet vaak dat we écht kijken. Dat vinden ze zonde bij Museum Gouda. De tentoonstelling 'Met Andere Ogen' draait om aandachtig kijken. Aan de hand van onder meer audiofragmenten ontdek je ook wat er gebeurt als je door de ogen van iemand anders kijkt.

Kijk mee door de ogen van de Goudse buurtmoeder Dushi, die naar haar eigen moeder Criselda kijkt. Zie jij wat zij ziet of zie je het net even anders?

Museum Gouda

Met andere ogen

Deze tentoonstelling draait om aandachtig kijken

Te zien tot en met 9 januari 2022