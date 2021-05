Massale steun voor eenzame Mieke (85): 'Leuk dat er aan mij gedacht wordt'

Door medische klachten is Mieke aan huis gekluisterd. Ze heeft geen vrienden, familie of kinderen. Daardoor voelt ze zich soms eenzaam. De aandacht die ze na de reportage kreeg, heeft haar dan ook overvallen. 'Ik wil niet nóg bekender worden hoor', zegt ze als de verslaggever binnenkomt. 'Ik had nooit gedacht dat het zo'n impact zou hebben. Het filmpje op Facebook is zelfs door iemand in Spanje gezien. Hoe kan dat?'

Mieke vindt het fijn dat er nu extra veel mensen zijn die aan haar denken. Bij het lezen van de kaartjes die er voor haar zijn binnengekomen krijgt ze een glimlach op haar gezicht. 'Deze komt uit Barendrecht', vertelt ze verrast. Ook krijgt ze tekeningen van kinderen uit Gouda. 'Kijk nou, dat ben ik!', zegt ze als ze een getekend poppetje ziet. Op een kaart met glimmende hartjes staat geschreven: 'Lieve Mieke. In deze tijd denk ik aan iedereen die het door de coronacrisis moeilijk heeft. Nu denk ik ook een beetje extra aan u. Knap dat u positief blijft.'

Veel lotgenoten

Eenzaamheid blijkt een thema dat veel kijkers en volgers raakt. Honderden reacties werden er geplaatst onder de video van Mieke. Soms van mensen die net als Mieke veel alleen zijn. Maar ook van mensen die haar graag zouden bezoeken. 'Lijkt me heel gezellig om met haar koffie te drinken', schreef een Haagse. Ook belde een vrouw van 93 jaar naar Omroep West. Ze wil graag samen met Mieke spelletjes spelen via de iPad.

Buddy Netwerk, de organisatie die mensen zoals Mieke probeert te helpen door ze te koppelen aan een maatje, kreeg door de video veel nieuwe aanmeldingen van vrijwilligers. Ruud van der Meulen is al enige tijd de buddy van Mieke. De organisatie is onder meer actief in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg en in het Westland. Buddy Netwerk krijgt bijna wekelijks aanmeldingen van personen die bijvoorbeeld door ziekte of eenzaamheid wel wat gezelschap kunnen gebruiken. Soms worden ze aangemeld via een huisarts of via de wijkzorg. Ruud kon door de video op veel complimentjes rekenen. 'Ik kreeg zelfs bericht van de eigenaar van een eetgelegenheid bij Meijendel. Hij bood aan dat ik samen met de mensen die ik bezoek eens gratis mag komen eten. Erg sympathiek!'

Mieke wordt in haar flatgebouw nu wel eens 'filmster' genoemd. 'Dat is dan toch wel grappig', zegt ze. Maar die sterrenstatus wil ze het liefste niet houden. 'Het is leuk hoor, dat er aan mij gedacht wordt. Maar ik wil het ook graag rustig houden.'

Buddy Ruud zoekt met haar uit van wie ze extra bezoek kan en wil ontvangen. 'We doen het rustig aan. Het moet allemaal niet te veel worden voor haar', zegt Ruud. Mieke benadrukt: 'Ik ben dan wel alleen, maar ik ben dat gewend. En gelukkig zit chagrijnig zijn niet in mijn karakter. Dat scheelt. Je kunt jezelf wel zielig voelen, maar wat schiet je daarmee op?' Ze schenkt Ruud koffie bij en samen bekijken ze alle binnengekomen kaartjes nog een keer.

LEES OOK: Mieke uit Leidschendam: Al mijn vrienden zijn dood of dement