Zuidplas stemt in: gemeente wil nieuw dorp met 8000 woningen in de polder

De gemeente Zuidplas gaat het 'Vijfde Dorp' bouwen. Dat heeft de gemeenteraad woensdagavond besloten. Een grote meerderheid, 23 van de 25 gemeenteraadsleden, was voor het plan om in de Zuidplaspolder een heel nieuw dorp met achtduizend huizen te bouwen. Alleen de plaatselijke SP stemde tegen.

Voor de gemeente is het een historisch besluit, want er wordt al sinds 2004 over een nieuw dorp in de Zuidplaspolder gesproken. Diverse plannen werden er gepresenteerd, maar die werden nooit echt concreet. Tot nu. In de nacht van woensdag op donderdag bleek de gemeenteraad bijna unaniem achter de bouwplannen te staan. Alleen de SP had voor de stemming al laten weten tegen de bouwplannen te zijn. Nieuw Elan Zuidplas twijfelde over de financiële haalbaarheid en besloot tijdens de vergadering voor te stemmen.

Het 'Vijfde Dorp' moet in totaal achtduizend woningen met bijbehorende voorzieningen krijgen. Het nieuwe dorp, dat nog een echte naam moet krijgen, wordt ontwikkeld in een 'dorps woonmilieu'. De helft van de woningen moeten betaalbare huurwoningen worden, met een huur tot duizend euro per maand, of betaalbare koopwoningen tot 325.000 euro. Ook moeten minstens 2400 woningen (30 procent) in de sociale huursector vallen. Daarnaast komen er twee industriegebieden.

Belangrijke stap

Met het aannemen van het masterplan is er een nieuwe, belangrijke stap gezet in de realisatie van het 'Vijfde Dorp', maar het zal nog wel even duren voor de eerste schop de grond in zal gaan. Zo zal ook de provincie Zuid-Holland nog in moeten stemmen met het masterplan. Daarnaast moeten ook de gemeenten Rotterdam, Gouda en Waddinxveen hun goedkeuring nog geven. Die gemeenten zijn namelijk onderdeel van de Grondbank, waarmee de gemeente Zuidplas de benodigde grond al in is gaan kopen.

Als alle partijen akkoord zijn moet de gemeente Zuidplas het masterplan nog omzetten in bestemmingsplannen. Dat wil zeggen dat er dan bepaald moet worden hoe het nieuwe dorp er echt uit komt te zien. Pas als die bestemmingsplannen goedgekeurd zijn kan er met de bouw worden begonnen. De gemeente Zuidplas hoopt in 2024 met de bouw van de eerste woningen te kunnen beginnen.

