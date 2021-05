Rugtasdieven werken samen om treinreiziger te bestelen

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 18 mei. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het slachtoffer zit op dinsdag 20 april aan het begin van de middag in de trein naar Groningen, die een paar minuten later zal vertrekken. Een camera legt vast hoe twee mannen wat over het perron lopen en daarna in de trein stappen. Vlak daarna komt één van hen weer naar buiten, de tweede blijft in de trein.

De man die op het perron staat klopt op het raam om de aandacht van de 24-jarige man te trekken. Hij wijst naar een kaartje en lijkt vragen te stellen, maar het slachtoffer snapt niet wat hij bedoelt. Van die verwarring maakt de andere man gebruik: hij pakt de rugtas en loopt daarmee de trein uit. Weg zijn de portemonnee, pasjes, schoolspullen, kleding, sleutels, opladers en laptop.

Buit bekeken

Omdat het station vol hangt met camera's, is goed te zien wat de mannen na de diefstal doen. Ze lopen snel naar een andere trein en stappen in. Vervolgens bekijken ze de buit en proppen de gestolen tas in hun eigen rugtas.

Op het moment dat het slachtoffer ontdekt dat hij is bestolen en alarm slaat, staan de twee al op het tramperron boven de stationshal. Daar stappen ze in een tram die hen naar station Laan van NOI brengt, waar ze weer uitstappen en uit het zicht van de camera's verdwijnen.

Herkent u iemand?

