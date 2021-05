Beelden en getuigen van brandstichting in Haagse Weissenbruchstraat gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die iets hebben gezien of gehoord van de brandstichting in een winkel onder woningen aan de Weissenbruchstraat in Den Haag. Ook camerabeelden zijn welkom. Na de brand zijn vijf bewoners in verband met rookinhalatie naar het ziekenhuis gebracht, een gezin met een baby moest met een hoogwerker van het dak worden gered.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 18 mei. Meer zaken zijn hier te vinden.

De brand breekt uit in de nacht van zondag 16 op maandag 17 mei. Rond 0.15 uur ziet een buurtbewoner twee personen bij de winkel staan. Eén van hen draagt een petje. Vlak daarna hoort de getuige glasgerinkel en vliegt de zaak in brand. De personen rennen weg in de richting van de Neuhuyskade.

De meeste bewoners van de huizen boven de winkel liggen op dat moment te slapen en worden gewaarschuwd door de buurtbewoner en een aantal voorbijgangers. Een gezin met een baby is genoodzaakt het dak op te vluchten. De brandweer weet iedereen in veiligheid te brengen. Vijf mensen, waaronder de baby, moeten naar het ziekenhuis omdat ze rook in hebben geademd.

Groot onderzoek

Omdat ervan uit wordt gegaan dat de brand is aangestoken, doet de politie een groot onderzoek. Forensisch brandonderzoekers zoeken naar sporen en er wordt buurtonderzoek gedaan. Ook komt de recherche graag in contact met getuigen die iets is opgevallen rond het tijdstip van het ontstaan van de brand in de Weissenbruchstraat, of juist in de dagen of weken daarvoor.

Ook zijn camerabeelden welkom. Wie in de buurt een camera aan de woning heeft, een deurbelcamera of een dashcam, wordt gevraagd de beelden te bekijken en ze naar de politie te sturen als daar iets bijzonders op te zien is. Dat kan via dit formulier.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem