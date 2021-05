Gemeente Katwijk gaat vervuilde bouwgrond N206 aankaarten bij Tweede Kamer

De gemeente Katwijk gaat de problemen met de batterijen, die zijn gebruikt bij de aanleg van de N206 bij Valkenburg, aankaarten bij de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat. Sinds vorig jaar september zijn er al signalen dat aannemer Boskalis zeer vervuilde grond had gebruikt, waarin Beaumix vermengd was met batterijen. De verhoging van de N206 is een onderdeel van de aanleg van de RijnlandRoute.

De commissie komt op 27 mei bij elkaar voor een debat over kringloopeconomie. Wethouder Rien Nagtegaal wil daar de problemen met de vervuilde grond aankaarten: ‘Wij zijn als gemeente een groot voorstander van het hergebruiken van materialen, maar werden verrast door de aanwezigheid van batterijen in de Beaumix die in Katwijk gebruikt wordt. We blijven van mening dat deze batterijen niet thuishoren in bouwstoffen in de wegenbouw. Zoals ik eerder al had toegezegd, zet ik me graag in om deze zorgen over te brengen aan het Kabinet', zegt de politicus.

Een onderzoek naar de samenstelling van Beaumix doet de gemeente sinds april in samenwerking met de Omgevingsdienst West-Holland en de provincie Zuid-Holland. Het onderzoek wordt in juni afgerond. De gemeente wil echter niet wachten op de uitslag en kaart daarom de problemen nu ook aan bij de landelijke overheid.

Nadelige effecten op gezondheid

Als uit het onderzoek zou blijken dat Beaumix aan de daarvoor geldende regels voldoet, dan zijn volgens de gemeente de zorgen niet voorbij. Op het gemeentehuis van Katwijk vragen ze zich af of de aanwezigheid van batterijen in Beaumix wel past binnen de kaders van de kringloopeconomie. Ook wil de gemeente weten of er bij de rijksoverheid voldoende zicht is op het gebruik van niet-gebruikelijke stoffen in Beaumix. Tenslotte wil de gemeente weten of deze stoffen nadelige effecten zouden kunnen hebben op het milieu en de gezondheid.

