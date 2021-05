Arno Kamminga pakt zilver op 100 meter schoolslag tijdens EK Zwemmen

Katwijker Arno Kamminga heeft zijn eerste medaille gepakt tijdens het EK Zwemmen in Boedapest. Op de 100 meter schoolslag werd hij tweede in een tijd van 58.10 seconden. Zijn voornaamste concurrent, de Brit Adam Peaty, pakte goud door de 100 meter in 57.65 seconden af te leggen.

Kamminga zette in de halve finales met 58,74 seconden de derde tijd neer. Toen was Peaty de snelste met een tijd van 56,88 seconden.

De Nederlandse zwemmer is sowieso goed in vorm. Hij slaagde er eind vorige maand in om als tweede man ooit onder de 58 seconden te zwemmen op de 100 meter. Peaty is de enige andere die dat heeft gedaan. De 25-jarige Katwijker klokte in Eindhoven 57,90. Kamminga is mede daardoor een serieuze medaillekandidaat op de Olympische Spelen in Tokio.

'Dit was een geweldige race'

'Dit was een geweldige race', zei Kamminga. 'Ik zwom een heel mooie eerste baan. Ik zag Peaty in mijn ooghoek en ging ervoor. Ik heb het hem lastig gemaakt. Het was nu nog even te ver, maar we hebben nog even. Hem verslaan was zeker het doel. De laatste meters waren heel zwaar, heel pijnlijk. Maar ik zet hier mijn tweede tijd ooit neer, op het moment dat het moet. De rest kwam er niet aan. Volgens mij was ik de enige die echt met Peaty aan het racen was. Mijn eerste medaille op een langebaantoernooi en gelijk zilver, heel mooi.'

LEES OOK: Arno Kamminga, van laatbloeier naar medaillekandidaat