Brand in Haagse woning: vijf mensen naar het ziekenhuis

Vijf mensen zijn naar het ziekenhuis vervoerd nadat er dinsdagavond rond 18.30 uur een brand uitbrak in een portiekflat aan de Leyweg in Den Haag. Dat zegt een woordvoerder van de brandweer. Twee portieflats werden tijdelijk ontruimd.

De brand ontstond in een woning op de tweede etage. Het pand waar de brand ontstond ligt in de schaduw van stadskantoor Escamp. Volgens de woordvoerder moesten er vier mensen via een balkon aan de achterkant worden gered. Dat gebeurde met een hoogwerker.

Volgens de brandweer was er flink wat rookontwikkeling in het portiek van het huis waar de brand woedde. Daarom zijn de woningen in het betreffende portiek en een naastgelegen portiek ontruimd. De bewoners van de huizen naast de brandhaard kunnen inmiddels weer hun woning in.

Brand meester

Acht mensen zijn gecontroleerd op het inademen van rook. Vijf van de gecontroleerde mensen werden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De brand was volgens de brandweer rond 19.00 uur onder controle. Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan. De politie doet verder onderzoek.

