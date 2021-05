Basketballers ZZ Leiden verliezen in halve finale van Zwolle: beslissingswedstrijd nodig

ZZ Leiden heeft dinsdagavond de tweede halvefinalewedstrijd om het landskampioenschap verloren van Landstede Hammers uit Zwolle. In Overijssel won de thuisploeg met 90-85 van de ploeg uit de Sleutelstad. Zaterdag was Leiden met 97-87 te sterk voor Landstede waardoor een derde wedstrijd nodig is.

Omdat ZZ eerste werd in de reguliere competitie, krijgt de ploeg in de beslissende derde wedstrijd het thuisvoordeel. Dat duel vindt donderdag in de Vijf Meihal in Leiden plaats. De eventuele finalewedstrijden beginnen zaterdag. Dan is Donar uit Groningen of Den Bosch Heroes de tegenstander. Ook die twee ploegen moeten een beslissingswedstrijd spelen.

Leiden begon goed aan de wedstrijd en stond op voorsprong na het eerste kwart. Die voorsprong was van korte duur. Zwolle rechte de rug en tijdens de rust keek ZZ tegen een achterstand van vier punten aan: 46-41. Die voorsprong vergrootte de ploeg uit Zwolle in het derde kwart tot 68-61. Leiden moest in het laatste kwart dus aan de bak.

Leiden nog wel op voorsprong

Via een dunk van Emmanuel Nzekwesi kwam ZZ in het vierde kwart zelfs op een 78-79 voorsprong. Die voorsprong kon de ploeg van Geert Hammink niet behouden. Zwolle gaf in de laatste minuten gas bij en won de wedstrijd uiteindelijk met 90-85.

LEES OOK: Debuutjaar The Hague Royals niet makkelijk: 'Wel eens gedacht: waar zijn we aan begonnen?'