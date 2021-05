Zoetermeerse verdachten die bomaanslag wilden plannen voor de rechter

Voor de rechtbank in Rotterdam dient vandaag de zaak tegen twee mannen uit Zoetermeer die worden verdacht van het plannen van een bomaanslag in Nederland. Het tweetal zou tegen politie-infiltranten hebben gesproken over hun voornemen. Ook zouden ze instructievideo’s van IS hebben bekeken.

Shahram K. (36) uit Iran en Sahand I. (22) uit Zoetermeer werden op 25 november 2019 gearresteerd in Den Haag en Zoetermeer. De politie was een onderzoek begonnen na een tip van de AIVD. De moeder van I. kon destijds niet geloven dat haar zoon zich met terreur zou bezig houden. De politie zette onder meer twee infiltranten in. Tegen deze infiltranten vertelde K. over zijn plan om een bom te maken.

LEES OOK: Buurtbewoner ziet inval bij terreurverdachte gebeuren: 'Ik schrok me rot'

De verdachten spraken in codetaal, zegt justitie. Zo hadden ze het over cupcakes als ze bommen bedoelden: 'Ik wil cupcakes leren maken voor op de grond en op het lichaam', zou I. tegen de infiltrant hebben gezegd. Ook vroeg de verdachte zes vesten met een knop erop, drie voor Nederland en drie voor ergens aan de Turkse grens. Die vesten zouden voor schade moeten zorgen. Oftewel bomvesten, stelt de officier van justitie. De verdachten hadden het ook over voetbal kijken, Manchester United tegen Chelsea, op dagen dat die clubs niet tegen elkaar speelden.

Messen slijpen en vuurwapen doorladen

De politie grijpt in als ze denkt te horen dat er messen worden geslepen en een vuurwapen wordt doorgeladen. I. wordt aangehouden in zijn eigen huis. Volgens justitie gooit hij op het moment van zijn aanhouding nog een telefoon uit zijn dakraam naar buiten. Die belandt in de tuin bij de buren. op de telefoon zouden onder meer afbeeldingen van IS en jihadistische teksten staan.

De verdediging betoogde in eerdere inleidende zittingen dat justitie het mooi kan brengen, maar dat er geen echt bewijs is. Bij de inhoudelijke behandeling zal daar meer duidelijk over worden. De zaak begint vandaag met de behandeling van de feiten. Morgen komt de officier van justitie met de eis en daarna voeren de advocaten hun verdediging.

LEES OOK: Ismail zat vast voor aanslagdreiging: 'Maar het was een schreeuw om hulp'