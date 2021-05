Partij voor de Dieren wil van terrasverwarmers af: 'Bied liever dekentjes aan'

De Partij voor de Dieren (PvdD) en GroenLinks in de Haagse gemeenteraad willen terrasverwarmers op termijn afschaffen. De buitenkachels zijn volgens PvdD-fractievoorzitter Robert Barker echte energieslurpers en passen niet meer bij deze tijd: 'We zitten in een energiecrisis. Het is zonde als we dit niet gelijk aanpakken.'

Terrassen mogen vanaf woensdag weer open van 06:00 uur 's ochtends tot 20:00 uur in de avond. Binnen mogen restaurants en kroegen nog geen gasten ontvangen. Omdat het weer niet meezit, zetten veel horecaondernemers terrasverwarmers neer. De Partij voor de Dieren en GroenLinks in de Haagse gemeenteraad roepen gezamenlijk op om het gebruik van buitenkachels te beperken.

Raadslid Robert Barker vindt dat de gemeente Den Haag veel voor de horeca heeft gedaan de afgelopen tijd. 'We hebben de terrasruimte tijdelijk uitgebreid. Maar we hebben toen ook meteen gezegd dat we liever niet hebben dat er terrasverwarmers worden gebruikt'. De fractievoorzitter begrijpt dat het fijn is om lekker warm op het terras te zitten. 'Maar volgens mij moeten we proberen klimaatverandering te beperken om te voorkomen dat de aarde onleefbaar wordt'.

Terrasverwarmer gebruikt meer energie dan heel huishouden

Buitenkachels zijn volgens Barker echte energieslurpers: 'Een terras zal waarschijnlijk meer energie verbruiken dan een heel huishouden in een jaar. We zijn heel hard bezig met betere isolatie van huizen. Je zet zonnepanelen op je dak en dat wordt dan allemaal weggegooid door de lucht die wordt verwarmd op terrassen.'

Het is niet zo dat Haagse terrassen nu gelijk van de verwarmers af moeten. In 2022 gaat er een nieuwe Omgevingswet in en dan krijgt de gemeente de mogelijkheid om er wat aan te doen. De PvdD denkt dat dat geen probleem moet zijn voor horecaondernemers. 'Je kan ook dekens aanbieden, dat wordt nu ook al gedaan', zegt Barker. 'In ons koude kikkerlandje is het soms wat minder prettig op het terras. Maar we moeten wel bedenken dat we in een klimaatcrisis zitten. Het zou dan zonde zijn om dit niet ook gelijk aan te pakken.'

Dekentjes en verwarmde stoelkussens

De gemeente Leiden is hier al mee begonnen. Daar is het verwarmen van een terras alleen toegestaan met duurzame vormen van terrasverwarming, zoals dekentjes, verwarmde stoelkussens en elektrische verwarming met timer. Ook krijgen Leidse ondernemers subsidie voor het aanschaffen van duurzame terrasverwarming. De PvdD en GroenLinks denken dat een meerderheid van de raad het met hen eens zal zijn. 'De gemeenteraad heeft zich al eerder uitgesproken dat het onwenselijk is om terrasverwarmers te hebben', zegt Barker.

