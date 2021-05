Sportschool, zwembad en pretpark weer open: 'Gaan we terug naar waar we ooit waren?'

'Je staat met je rug tegen de muur', omschrijft Marianne Houweling van Indoor trampolinepark TRIXS in Leiderdorp de afgelopen vijf maanden. In het radioprogramma West Wordt Wakker vertelt ze dolblij te zijn dat het trampolinepark woensdag weer open kan. 'Het is wel een feestelijke dag vandaag. Als ondernemer wil je ondernemen, je kunt echt niks. De horeca kon nog iets als een take-away doen, dat konden wij niet. Het is een lastige periode geweest, voor een heel grote groep natuurlijk.'

Woensdagmiddag kunnen de eerste kinderen weer springen op de trampolines. 'We zijn wel gemist. Normaal gesproken ontvangen we hele schoolklassen, lessen voor kinderen, feestjes. Nu mag horeca binnen niet, dus we gooien de schuifdeuren open en maken een klein terrasje. Dan kunnen de ouders buiten wachten en kan alles lekker doorluchten, zodat alles zo veilig mogelijk blijft. Het belangrijkst is dat de kinderen weer kunnen bewegen.'

Voorzichtig beginnen

Bij sportschool Max Health Club in Den Haag staan de eerste leden al vroeg te trappelen om zich weer in het zweet te kunnen werken. Fitness manager Bas de Haan: 'Eindelijk weer open. We sportten de afgelopen maanden wel buiten, we hadden ook een tent opgezet en er waren sportklasjes. We hebben er alles aan gedaan om onze leden in beweging te houden, hen gezond te houden.'

Maar buiten sporten als het pijpenstelen regent is natuurlijk niet ideaal. De leden zijn blij dat ze nu ook weer naar binnen kunnen. Over de veiligheid maken ze zich geen zorgen. Ze hebben naast vertrouwen in het sportschoolteam ook een groot verantwoordelijkheidsgevoel naar elkaar. 'Daar letten we heel goed op', zegt een vroege sporter. De Haan en zijn team beginnen bovendien voorzichtig. 'Alles gaat op reservering. We mogen binnen dertig mensen hebben, maar dat hebben we teruggebracht naar twintig. We hebben boven een heel grote sportzaal, we willen iedereen de ruimte geven. Ook hebben we wat apparaten uitgezet, zodat je niet te dicht bij elkaar kunt komen.'

Fitness Manager Bas de Haan | Foto: Omroep West

'Gaan we terugkomen waar we ooit waren?'

Ondertussen worden in miniatuurstad Madurodam de puntjes op de i gezet. Directeur Sander Gielen kijkt uit naar de opening. De afgelopen vijf maanden zijn voor hem extra vreemd geweest, omdat hij in oktober is begonnen aan deze nieuwe functie. Hij had zijn draai amper gevonden of het park moest alweer dicht. 'We hebben er dan ook veel zin in, het was zelfs een beetje emotioneel toen we gisteren met alle medewerkers bij elkaar waren', vertelt hij. 'Je bent nog niet eerder zo lang dicht geweest en er leeft toch onzekerheid: gaan we terugkomen naar waar we ooit waren, met bussen vol voor de deur?

De betrokkenheid van het personeel heeft hem emotioneel ook geraakt, vertrouwt hij de verslaggever toe. 'Dit is niet zomaar een baan, het is een heel bijzondere plek om te werken. Heel mooi om hier onderdeel van te zijn.' Nog niet alles is open, de nieuwe attractie The Flying Dutchman bijvoorbeeld, blijft nog even dicht. Maar Gielen heeft goede hoop dat dit binnenkort anders is. 'Vanaf 9 juni hopelijk, de volgende stap in het openingsplan als alles goed gaat. Nog drie weken wachten.'

Directeur van Madurodam Sander Gielen | Foto: Omroep West

Portie bitterballen in alle vroegte op het terras

Van drukte is nog geen sprake, maar er zijn er die zich in alle vroegte al op een terras op de Markt in Delft hebben genesteld voor een bakkie, en zelfs een portie bitterballen. Ober Rutger is het vroege opstaan wel een beetje ontwend. 'We gaan om 8 uur open, om 7 uur ging het wekkertje, dat is wel even anders dan 12 uur.'

Twee vriendinnen die zojuist hun kinderen naar school hebben gebracht en nu genieten van een kop koffie, vinden het heerlijk om nu rustig buiten te kunnen zitten. 'Heerlijk, op je enige vrije dag in de week even wat quality time.'

LEES OOK: Deze bodybuilders mogen weer binnen sporten, maar willen ze dat wel?