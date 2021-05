Roken vanaf deze zomer taboe bij Haagse sportverenigingen

Bij Haagse sportverenigingen en op sportparken mag vanaf 1 juli niet meer worden gerookt. Dat maakt wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA, sport) woensdag bekend. Doel van de maatregel is dat kinderen rookvrij kunnen opgroeien. De wethouder komt hiermee tegemoet aan de wens van een meerderheid in de raad. De gemeente Den Haag heeft de sportverenigingen inmiddels per brief laten weten dat dit besluit is genomen.

In het Haags Sportakkoord dat afgelopen herfst door het stadsbestuur werd gepresenteerd, staat dat de gemeente al van plan was om alle sportparken en sportverenigingen in Den Haag in 2022 rookvrij te maken. De gemeenteraad nam echter een voorstel van D66 en CDA aan om al vanaf het nieuwe sportseizoen per 1 juli 2021 de sportparken en de sportverenigingen rookvrij te maken. Daarom worden nu de overeenkomsten met sportverenigingen die bij de gemeente huren aangepast.

Wethouder Bredemeijer noemt het verbazingwekkend dat de sportverenigingen nog niet rookvrij waren. 'De Haagse jeugd brengt een groot deel van hun tijd door op de sportvereniging. Met een rookvrij sportpark geeft de gemeente het goede voorbeeld aan de nieuwe generaties. Ook wordt zo het schadelijke meeroken voorkomen', stelt hij.

Roken belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte

Zijn collega-wethouder Kavita Parbhudayal (VVD, zorg, jeugd) wijst erop dat roken de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en overlijden is. In Nederland sterven elk jaar meer dan 20.000 mensen door roken en meeroken. 'De gemeente Den Haag wil rookvrij opgroeien vanzelfsprekend maken. Ieder kind dat geboren wordt, moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. Dit kan in een rookvrije omgeving. Daarom is het ook zo belangrijk dat sportparken nu volledig rookvrij gaan worden.'

De nieuwe regels hebben als consequentie dat de binnenruimten van sportverenigingen helemaal rookvrij moeten zijn. Binnen de hekken van een sportpark – dus op de velden, de terrassen, langs de lijn en op de tribunes – mag niet meer worden gerookt. Die regels gaan gelden voor iedereen: sporters, vrijwilligers, medewerkers en bezoekers. Via bordjes worden de regels aangegeven.

