Sekswerkers mogen weer aan de slag: 'We zitten goed vol vandaag'

Bij Salon Leiden, een erotische massagesalon in Leiden, staat de telefoon roodgloeiend op de eerste dag dat ze weer open mogen. 'We zitten goed vol vandaag', zegt mede-eigenaresse Yana. Na zes maanden dicht te zijn geweest door de coronamaatregelen mag de salon van Yana en Ray vanaf nu weer klanten ontvangen.

Het stel runt Salon Leiden sinds 2017 en is erg blij dat hun zaak weer open mag nu. 'Het is een zware tijd geweest', zegt Ray. 'We gingen ineens helemaal terug naar nul. We hebben het gered met onze reserves, maar het had niet veel langer moeten duren. En de muren kwamen op me af, dus ik ben blij dat we weer aan de slag kunnen.'

Het enige voordeel van de sluiting was dat Yana en Ray in de maanden dat ze dicht waren de salon konden opknappen. 'Maar op een gegeven moment ben je ook wel klaar met schilderen.'

Illegaliteit ingegaan

Volgens Ray zijn de vrouwen die in de salon als masseuse werken ook blij dat ze weer geld kunnen verdienen. 'Ze konden niet echt aanspraak maken op steun van de overheid dus dan moet je ander werk gaan zoeken. Dat ze de illegaliteit zijn ingegaan, zullen ze niet zo snel aan ons vertellen, maar als je niet anders kan dan doe je dat. En thuis of in een motel loop je natuurlijk veel meer risico dan in onze gecontroleerde omgeving.'

De meeste meiden zijn inmiddels weer terug bij de salon, op een enkeling na. 'Ze werken volgens de protocollen van het RIVM en ook op de kamer kunnen ze hun mondkapje ophouden tijdens de massage. Eén van de dames doet dat ook.'

'Belangrijk voor sociale leven van klant'

Ray denkt dat veel klanten blij zijn dat de sekswerkers hun diensten weer kunnen aanbieden. 'Een klant komt voor de ontspanning, sociale contacten en een praatje. De dame luistert naar zijn verhaal, er is interactie en daar komt het erotische deel dan ook nog bij. Het is zeker voor de vaste klanten een heel belangrijk onderdeel van hun sociale leven. Of ze nou vrijgezel zijn of in een relatie zitten.'

Bang dat ze misschien nog een keer dicht moeten is hij niet. 'Misschien in het najaar, maar die vaccinaties schieten toch wel op nu. Ik ben positief en vanavond drinken we er een lekker wijntje op.'

