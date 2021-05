Jonge zwanen krijgen speciale trapjes om uit de Haagse grachten te klauteren

De gemeente Den Haag legt speciale trapjes aan, zodat jonge zwanen makkelijker uit het water kunnen klimmen. Het blijkt dat de dieren niet goed gebruik kunnen maken van de bestaande voorzieningen om uit de grachten te komen. Sinds kort worden daarom 'zwanentrapjes' aangebracht in het water. 'Deze zijn vergelijkbaar met de trapjes voor eenden die her en der in de stad te zien zijn, maar aanmerkelijk breder', zegt wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA).

Volgens hem wordt er bij het aanpakken van de kademuren en nieuwe beschoeiingen tegenwoordig standaard rekening gehouden met dieren en vooral watervogels. Daarvoor komen er 'speciale uittreedvoorzieningen'. Maar die blijken voor jonge zwanen niet altijd goed te gebruiken. Vandaar dat die nu hun eigen trappetje krijgen. De zwanenplekken zijn inmiddels al op meerdere plekken in Den Haag aangelegd, zoals bij het Westbroekpark en het stadion van ADO Den Haag.

Afgelopen weekend sloeg de Partij voor de Dieren alarm vanwege vermeende dieronvriendelijke kades. Ze zouden op sommige plekken in de stad te hoog zijn.

Ook speciale eilandjes voor dieren

De wethouder stelt echter dat het niet overal mogelijk is om ervoor te zorgen dat dieren makkelijk uit het water kunnen klimmen. Op sommige plekken zijn er hoge wanden langs het water. Ook zorgt voorbijrazend verkeer voor gevaarlijke situaties. Daarom zijn op de plekken waar dat het geval is de afgelopen jaren in het water speciale kleine eilandjes aangelegd.

In totaal zijn er nu vijftig van die 'rustvoorzieningen' om vooral jonge watervogels een plekje te kunnen bieden. 'Zo kunnen ze even op adem komen en opdrogen onder moeders vleugels. Jonge watervogels kunnen bij lang verblijf in het water immers zinken, ze maken nog onvoldoende vet aan om hun veertjes waterdicht te maken', schrijft de wethouder aan de gemeenteraad.

Veel Haagse kades worden vervangen

De wethouder meldt de komst van de speciale voorzieningen voor dieren in een brief aan de gemeenteraad over de werkzaamheden aan onder meer wegen, bruggen en kades. Zo moet tot 2040 in totaal 24 kilometer aan kademuur worden vervangen en wordt ook een aantal bruggen vernieuwd.

Volgens Bredemeijer is dat belangrijk voor de veiligheid in de stad. Daar blijft het niet bij. 'Waar mogelijk maken we het ook mooier. Bij veel van deze projecten hebben de inrichting en de hoeveelheid groen een mooie impuls gekregen. Daarbij nemen we ook de wensen van mensen mee. We proberen de bomen waar mogelijk te behouden en maken het bijvoorbeeld mogelijk dat (rondvaart)boten kunnen aanmeren. Zo maken we de stad samen aantrekkelijker en leefbaarder', stelt de wethouder.

Ook bruggen aangepakt

De enorme operatie ligt goed op schema, stelt hij. Per jaar wordt één kilometer onder handen genomen. De Suezkade en de Valkenboskade in Den Haag zijn al klaar. Op de Hooigracht, de Prinsessewal en het Groenewegje wordt nu hard gewerkt. De Lijnbaan, Conradkade en Pletterijkade volgen snel. De bedoeling is verder dat de komende tijd de bruggen op het Piet Heinplein en de Hemsterhuisbrug worden vernieuwd. De Willemsparkbrug is al bijna klaar.

Maar daarmee is het werk nog lang niet af. Want volgens Bredemeijer moeten ook nog vijf bruggen in de Binckhorst en Laakhavens grondig worden aangepakt. 'Die zijn grofweg tussen de vijftig en tachtig jaar oud en uit onderzoek is gebleken dat deze allemaal in meer of mindere mate gerenoveerd dienen te worden', kondigt hij aan. Het gaat om de Binckhorstbrug, Trekvlietbrug, Laakbrug, Calandbrug en Leeghwaterbrug. De eerste moet in 2023 klaar zijn, de andere allemaal voor 2025.