Steeds minder coronaopnames, maar 'ziekenhuizen liggen nog altijd vol'

De versoepelingen van de coronamaatregelen zijn ingegaan, want het aantal opnames van mensen met corona in het ziekenhuis daalt. Maar, waarschuwt het Netwerk Acute Zorg West (NAZW), de ziekenhuizen in onze regio liggen nog altijd vol en de druk op het personeel is onverminderd hoog. Volgens de laatste cijfers liggen er 2002 mensen in het ziekenhuis met corona.

'Alle ziekenhuizen zitten al meer dan een jaar in een zwaar opgeschaalde situatie. Naast de reguliere IC-bedden zijn er extra bedden gecreëerd voor de covid-zorg. Hiervoor is veelal hetzelfde personeel ingezet, wat de druk op de medewerkers enorm groot maakt', schrijft de NAZW in een verklaring.

Per coronapatiënt wordt nog steeds bekeken of die opgenomen kan worden, of dat er gezocht moet worden naar een ziekenhuisbed buiten de regio. Daarover zijn landelijke afspraken gemaakt om te voorkomen dat ziekenhuizen overspoeld raken.

Reguliere zorg komt heel langzaam op gang

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalt steeds sneller. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) noteerde woensdag een afname van 147 patiënten in 24 uur. Dat is de grootste daling sinds 1 januari. Dat betekent dat de reguliere zorg die was afgeschaald weer heel langzaam op gang komt. Maar er worden volgens het NAZW noodscenario's achter de hand gehouden voor het geval het weer misloopt.

Overigens zouden er bij poliklinische behandelingen nauwelijks achterstanden zijn ontstaan door extra inzet van personeel. Bij operaties waar IC-capaciteit voor nodig is, zijn wel achterstanden.

'Haal je vaccin'

Hoofd van het NAZW is Martin Schalij van het LUMC in Leiden. Hij ziet dat de grootste groep coronapatiënten in ziekenhuizen en revalidatiecentra mensen uit de groep 45 tot 70 jaar zijn. De oudere generaties zijn al langere tijd ingeënt, en dat zie je volgens hem terug in de opnamecijfers.

Dat zie je (nog) niet bij de groep 45- tot 70-jarigen. Schalij: 'Naast dat we nog even moeten volhouden met ons houden aan de basisregels, roep ik iedereen op om vooral dat vaccin te halen. Met een eerste prik zijn de meeste mensen al voldoende beschermd tegen ziekenhuisopname door een covid-besmetting. En dat hebben we nodig.'

