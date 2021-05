Politieke spanning over 'parkeertientje' op Scheveningen: kritiek blijft ook na aanpassing

Het plan om in de zomermaanden tien euro per uur te gaan rekenen voor parkeren op Scheveningen is geen gelopen race. Donderdagavond beslist de gemeenteraad over het voorstel van wethouder Robert van Asten (D66), maar de raad is sterk verdeeld. Een aangepast voorstel van de D66-fractie, waarbij in de haven en langs de boulevard geen verhoging zal gelden, gaat coalitiepartijen VVD en CDA niet ver genoeg. Zij stemmen tegen het parkeertientje van Van Asten. De wethouder zal steun bij oppositiepartijen moeten zoeken.

Wethouder Van Asten wil het parkeergeld op Scheveningen flink opschroeven om overlast voor bewoners te voorkomen. Vorige zomer was een tragisch dieptepunt. Toen werd de badplaats overspoeld door strandgangers. Daardoor liepen de wegen vol en raakten de woonwijken verstopt. Tegelijkertijd waren er in de parkeergarages nog plekken over. Door het straatparkeren in de zomer een stuk duurder te maken dan het parkeren in een garage, denkt Van Asten bezoekers te verleiden hun auto in een parkeergarage te zetten.

Collegepartijen D66 en GroenLinks en oppositiepartijen SP, de Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren steunen zijn voorstel. Maar een omvangrijk deel van de gemeenteraad en flink wat ondernemers zijn tegen de 'exorbitante' verhoging, omdat bezoekers Scheveningen hierdoor links zullen laten liggen. 'Je creëert een beeld dat Scheveningen voor de elite is, waar gewone mensen niet meer kunnen komen', zegt André Triep van de Vereniging van Strandtentexploitanten.

Niet in de haven en op de boulevard

Om aan deze zorgen tegemoet te komen dient D66 donderdag tijdens de raadsvergadering een aanpassing op het voorstel in. Hierin staat dat het tientje per uur alleen gaat gelden in de woonwijken en niet in de haven en langs de boulevard. Gezinnen die een visje in de haven komen eten en surfers die even de zee op gaan moeten daardoor worden ontzien.

'Ik hoop op een meerderheid voor mijn amendement', zegt D66-fractievoorzitter Dennis Groenewold. 'Want daarmee helpen we de ondernemers en ook de surfers die uit de hele regio naar Scheveningen komen. Zij zetten hun busje met surfspullen op de boulevard en je wil natuurlijk niet dat zij een tientje per uur moeten betalen. Daar is de maatregel niet voor bedoeld. Het is puur om de woonwijken leefbaar te houden.'

Coalitiegenoten

Maar coalitiegenoten VVD en CDA zeggen nu al dat deze aanpassing niet ver genoeg gaat en dat zij tegen het voorstel van wethouder Van Asten zullen stemmen. 'De tariefsverhoging geeft het signaal af dat Scheveningen een hele dure badplaats is', zegt CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman. 'Het amendement lost dat imagoprobleem niet op.' Det Regts van de VVD is ook bezorgd over de imagoschade. 'Bovendien vraag ik mij af wat een tientje per uur nu eigenlijk oplost. Mensen gaan toch wel met de auto naar Scheveningen.' En Jelle Meinesz van oppositiepartij Hart voor Den Haag/Groep de Mos noemt het een 'onzalig' plan. 'Dat tientje moet helemaal niet ingevoerd worden', zegt hij. 'Nergens niet.'

Ook Triep ziet de aanpassing niet als een verbetering. Triep: 'Als je de boulevard en de haven uitzondert van de tariefsverhoging, dan blijf je met het beeld zitten dat Scheveningen heel duur is. Bovendien is het niet te communiceren waar je nu wel en waar je geen tien euro moet betalen. Voor de buitenwacht verandert er dus niet veel.' Triep ziet meer in het strenger handhaven. 'Het idee bestaat dat alles op Scheveningen mag. Dat moet veranderen. Het gaat erom dat als jij je auto verkeerd parkeert, dat er een sanctie volgt zoals een boete, het wegslepen van je auto of een wielklem.'

Donderdagavond beslist de gemeenteraad over de verhoging. De partijen die nu nog twijfelen zullen de doorslag geven.

