Is het nou wel of geen fietspad in de Haagse Grote Marktstraat?

Is het nou wel of geen fietspad in de Grote Marktstraat?

Om een einde te maken aan de grote onduidelijkheid over de verkeerssituatie in de Grote Marktstraat in de Haagse binnenstad, is de gemeente Den Haag een campagne gestart. Veel fietsers denken namelijk nog steeds voorrang te hebben in het voetgangersgebied. Maar dat is al jaren niet meer zo. Het fietspad is namelijk geen fietspad, maar een 'fietssuggestiestrook'. Fietsers zijn hier dus te gast en moeten voetgangers altijd voorrang verlenen.

Toch denken veel fietsers, en ook voetgangers, nog steeds dat ze voorrang hebben. De campagne moet daar volgens een woordvoerder van de gemeente een einde aan maken: 'Juist om verduidelijking te brengen en verwarring weg te nemen. Het is een wandelgebied waar de fietser te gast is.'

In de zogenoemde mupi's (digitale schermen) in de Grote Marktstraat verschijnt nu een reclame met daarop de afbeelding van een wit gekleurde voetganger met daarachter een roodgekleurde fietser en de tekst: 'Voetgangers hebben voorrang.' Deze wordt aangevuld met de boodschap, duidelijk gericht aan de fietsers: 'Voetgangers voor, daarna kan je weer door.'

De reclame hangt er sinds vorige week en gezien de reacties is het blijkbaar nog te vroeg dat de boodschap is doorgekomen. 'Ik weet het niet meer, want er zijn steeds weer nieuwe regels in de stad.' Een fietser beantwoordt aarzelend de vraag wie er voorrang heeft: 'Ik denk de fietsers. Nee?' Een enkeling heeft goed opgelet. 'Ja, de voetgangers, maar dat komt omdat er sinds een week allemaal posters hangen. Maar daarvoor had ik geen idee.'

Uit onderzoek is in het verleden gebleken dat veel mensen de huidige situatie onveilig vinden. En nog steeds wordt dat zo ervaren. Toch zijn er volgens een woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland niet of nauwelijks ongelukken bekend. 'Er zijn weinig ongelukken, maar gevoelsmatig voelt het onveilig.'

Elkaar de ruimte geven

Jos de Jong van de Fietsersbond is niet echt blij met de campagne van de gemeente. 'Ik vind het grappig bedacht, maar het slaat helemaal nergens op. Dit is ontworpen als een fietsroute, dat kan je ook zien. Het wordt gebruikt als een fietsroute, dus laten we dat doen.'

Hij heeft wel begrip voor de voetgangers. 'Fietsers moeten rekening houden met de omstandigheden. Dat kan hier prima. Voetgangers en fietsers moeten elkaar ook de ruimte geven. Maar ik denk dat als je meer barrières maakt, tussen het voetgangers- en het fietsersgebied en dat je goed aangeeft waar de voetganger het best kan oversteken, dat het probleem is opgelost.'

Fietsverbod

Op de Grote Marktstraat is al vaker gekeken of er een fietsverbod moet komen. In een variantenonderzoek in 2016 werd dat idee echter afgeschoten. 'De Grote Marktstraat is de drukste fietsroute van Den Haag en het afsluiten van deze route zal door de fietser niet begrepen worden. Het zal grote inspanningen kosten om een eventueel fietsverbod te handhaven.'

De gemeente Den Haag heeft dit plan toch weer uit de kast getrokken en tien miljoen euro gereserveerd om de fietsers alsnog om te leiden via de Gedempte Burgwal en de Gedempte Gracht. Hiervoor moeten er volgens wethouder Robert van Asten wel aanpassingen worden getroffen vanwege de 'grote verkeersonveiligheid'. 'We willen het straatparkeren eruit halen, dat scheelt heel veel ruimte. Dat geeft dan ruimte om groen toe te voegen, terrasje voor de ondernemers wellicht. En het laden en lossen willen we aan banden leggen.'

Hobbels op de weg

De Fietsersbond staat hier niet meteen negatief tegenover. De Jong: 'Wij vinden dat bespreekbaar. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Maar als je dat doet, dan moet die nieuwe fietsroute veilig en comfortabel worden. Dat is wel een eis die ik daar aan stel. Er zijn nog wel allemaal hobbels die we samen moeten oplossen. Ik zie wel oplossingen, maar dan moet er nog wel wat gebeuren. En anders blijven we in de Grote Markstraat.'

De vraag is of de fietsers er ook zo over denken. Want meestal kiezen die toch voor de kortste en snelste route en zijn ze bovendien gewend om door de Grote Marktstraat te fietsen. Maar de eerste reacties stemmen positief: 'Eenduidigheid is van belang. En als ik dan moet omrijden, vind ik dat geen probleem.' En een ander zegt: 'Als het een goed fietspad wordt, dan ga ik wel omrijden. Denk ik. Maar het is er nu veel te smal. De Grote Marktstraat is dan veel makkelijker fietsen. En sneller.'