Flaneren tussen de standbeelden: Lange Voorhout weer vol met kunst

Het was jarenlang een traditie in de zomer: Den Haag Sculptuur, waarbij beelden van gerenommeerde kunstenaars uit de hele wereld op het Lange Voorhout prijkten. In 2016 werd deze beeldententoonstelling voor het laatst georganiseerd. Vervolgens stonden twee opeenvolgende jaren zandsculpturen op het Lange Voorhout. Waarna het kunstloze jaar 2020 volgde.

Nu heeft kunstenaarsvereniging Pulchri de Haagse traditie nieuw leven in geblazen. Op het Lange Voorhout staan twintig beeldhouwwerken die het naderende einde van de pandemie vieren, legt curator André van Lier uit.

Beeld is een selfiemagneet

Opvallende blikvanger is het metershoge Challenge for Balance van Aris de Bakker, waarbij een drie meter hoog figuur balanceert op een coronavirusdeeltje met die typische uitsteeksels. Het is duidelijk dat het grote metershoge beeld een publiekstrekker is, de aanstekelijke kleur en ronde vormen zijn een selfiemagneet.

Challenge for balance door Aris de Bakker |Foto: Omroep West

Na allerlei vormen van lockdowns is er een groeiende behoefte aan vrijheid en diversiteit ontstaan, stelt Van Lier. De openluchttentoonstelling is het middel om de kunstminnende inwoners van, en bezoekers aan Den Haag coronaproof met kunst te verleiden.

Gevangen achter tralies

Het werk van kunstenaar Marijke Gémessy, Twee wezen : kleine Isaac en Ramat Gan trekt ook veel bekijks. Je kunt zo je verhaal verzinnen bij de kleine neushoorn die in een metalen hok gevangen zit. 'Is het gevangenschap of redding?', filosoferen bezoekers.

Marijke Gémessy, Twee wezen: kleine Isaac en Ramat Gan | Foto: Omroep West

In het oog springend is ook het kunstwerk Triomf van Louis Niënhuis. Van veraf bezien lijkt het een boom die door de bliksem in drieën is gespleten. Dichtbij lijkt de binnenkant van de boom bijna een honingraat en zie je het eindeloze geduld waarmee de kunstenaar houten kubussen heeft gecreëerd. En je ruikt de verse geur van beukenhout.

Triomf door Louis Niënhuis | Foto: Omroep West

De lachende mossel

Ietwat verbijsterd kijken bezoekers naar een installatie met metalen bed en schelpenzand. Le moule qui rit, van Joncquil. 'Zie jij de mossel lachen', wordt zachtjes gefluisterd. En de twee lopen verder terwijl het schelpenzand zachtjes onder hun voeten knarst.

Le moule qui rit, door Joncquil | Foto: Omroep West

De beelden wisselen elkaar af, er is figuratieve kunst en veel abstracter werk. Overdag kun je ook Pulchri Studio binnenlopen, want daar gaat de beeldenroute verder. Op het bordes, in de hal en in de binnentuin staan beelden. Pulchri Studio is gedeeltelijk open omdat in de tuin een terras met horeca zit.

Blossom door Marco Goldenbeld | Foto: Omroep West

'Met een klein budget'

'Dit is fantastisch,' stelt Van Lier. 'Al deze Pulchri-kunstenaars en nog een paar vrienden die hier hun werken tonen. Wij laten als Pulchri Studio zien waartoe we in staat zijn. En dat alles met een klein budget.'

Zondagmiddag door Gemma Vermeulen | Foto: Omroep West

De tentoonstelling op het Lange Voorhout is dag en nacht te bezoeken tot en met 14 september. Kijk hier verder naar een impressie van de beelden:

Verweving door Rinus Roelofs | Foto: Omroep West

The last monkey of the vanished Amazone forest door Anton Vrede | Foto: Omroep West

De vrees door Eelke van Willegen | Foto: Omroep West