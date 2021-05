Na een week eindexamens: 'Chillen en veel slapen'

'Zozo...' Een beetje mopperend komt Jelle de zaal uit. 'Deze viel niet echt mee. Ik kwam niet goed op gang en dan ga je op een gegeven moment rekenen: nog zoveel vragen en nog zoveel tijd. Dan werk je jezelf in de stress. Aan het eind moest ik dus vaart zetten. Ik weet niet hoeveel ik er goed heb.'

Volgens teamleider Michèl van der Zeeuw zijn er nog geen enorme drama's geweest in de eerste examenweek. 'Maar helemaal zicht daarop hebben we niet. De meeste emoties komen pas als ze hier het pand uitlopen en antwoorden gaan vergelijken of opzoeken op internet. Het enige incident dat er geweest is, is dat een leerling dacht dat het examen 's middags was, maar het was 's ochtends. We hebben hem nog net op tijd in de zaal gekregen.'

Drie examenperiodes

Dit jaar zijn de eindexamens van het Rijnlands niet gewoon in de gymzaal maar in een congreszaal van Corpus. Van der Zeeuw: 'Het is hier heerlijk rustig en sjiek. Maar de voornaamste reden dat we hier zitten, is dat andere leerlingen nu les kunnen hebben in de gymzaal. Die hadden anders nog online les gehad.'

Het eindexamen is dit jaar door corona iets anders georganiseerd. Normaal bestaat de periode uit twee tijdvakken: het examen en de herkansing. Nu zijn er twee examentijdvakken waardoor leerlingen die ziek zijn of in quarantaine moeten, toch alle vakken kunnen maken zonder hun herkansing te verliezen. Van der Zeeuw: 'Bij ons doet bijna iedereen mee met dit eerste tijdvak.'

'Gewoon concentreren en doorgaan'

Ondertussen is Jelle iets bijgekomen van zijn stress. Inmiddels kijkt ie al iets optimistischer naar zijn net gemaakte examen. 'Hoe meer ik er over denk, hoe geruster ik word. Ik heb er in ieder geval van geleerd dat rustig blijven heel belangrijk is. Gewoon concentreren en doorgaan. Dat is de les voor de nog komende examens.' Op de vraag wat hij komend weekeind gaat doen is het antwoord: 'Chillen en heel veel slapen'.

