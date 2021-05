Veertig woningen onbewoonbaar na brand Haagse Schilderswijk

De brand ontstond rond 03.00 uur in een woning. Toen de brandweer aankwam, had het vuur zich al over meerdere woningen verspreid. Uiteindelijk sloeg de brand ook over naar de nabijgelegen moskee.

Tientallen huizen werden ontruimd. Ongeveer vijftig bewoners werden opgevangen. Een deel wordt opgevangen in Talenthuis in de Ferdinand Bolstraat in Den Haag. De gemeente kijkt naar hotels voor deze bewoners. In de loop van de dag worden de woningen gecontroleerd en wordt er gekeken of sommige mensen terug kunnen naar hun huis.

Woningblok in brand

Een man die zijn huis ontvluchtte voor de vlammen, staat op straat en vertelt in het radioprogramma West Wordt Wakker: 'Dit is mijn huis. Ik was aan het slapen en ineens moest iedereen gelijk naar buiten. Ik ging schreeuwen. Ik heb al mijn buren naar buiten geroepen, ook een zwangere vrouw. Gelukkig is er niemand overleden, dat is echt het belangrijkste. Spullen zijn niet belangrijk, zolang de mensen het maar overleven.'

Veel mensen stonden vannacht op straat. 'Heel heftig, dit is niet normaal. Ik weet niet wat ik moet zeggen', reageert een buurtbewoner. Volgens hem wordt de getroffen Alfath Moskee door de hele buurt bezocht. Meerdere ruimtes in de moskee zijn zwart geblakerd en de gebedsruimte staat onder water. De buurtbewoner heeft getroffen bewoners gesproken. 'Er wonen veel Bulgaren. Zij moesten hun huis verlaten. Ze bewaarden hun geld thuis, dus ze zijn nu alles kwijt. Ik vind het hartstikke zielig, ik moet er van huilen.'

Moskee in brand

Naast de woningen die onbewoonbaar zijn geworden, vatte ook de Alfath Moskee vlam. 'Ik sta hier met een heel slecht gevoel, je ziet je eigen moskee in de brand staan,' zegt een bestuurder. 'Dit voelt heel slecht. Ik ben hier al vanaf vier uur en je kan niks doen, ik denk dat er niks meer te redden valt.'

Burgemeester Jan van Zanen opende donderdagochtend de raadsvergadering met de brand. 'Grote bewondering voor de vrouwen en mannen die dat werk doen. Maar ik heb ook ontredderde mensen gezien. Dat waren er velen. De bewoners zijn goed opgevangen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het leek me goed om daar toch mee te beginnen, want we hebben allemaal de beelden gezien. Zowel aan de voorkant als aan de achterkant. Mijn hemel.'

Brand onder controle

Rond 13.00 uur was de brand onder controle. 'Er vinden nog steeds nabluswerkzaamheden plaats. Tussen de 35 en 40 woningen zijn tijdelijk onbewoonbaar', aldus de brandweer

Door de brand kan het verkeer niet door een deel van de Schilderswijk. De hele wijk ligt vol met waterslangen. Dit heeft grote gevolgen voor het openbaar vervoer en het verkeer in Den Haag. Ook tram 9, 11 en 12 ondervinden de gevolgen.

Foto: Regio15

LEES OOK: IN BEELD: De brand die een compleet huizenblok en een moskee verwoestte