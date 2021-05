Burgemeester Van Zanen over brand: 'Ik heb ontredderde mensen gezien'

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft aan het begin van de gemeenteraadsvergadering donderdag stilgestaan bij de grote brand in de Wouwermanstraat in de Schilderswijk. 'Ik ben er vannacht geweest. Ben natuurlijk door de hulpdiensten bijgepraat hoe het ging. Ik heb het ook gezien. Grote bewondering voor de vrouwen en mannen die dat werk doen. Maar ik heb ook ontredderde mensen gezien. Dat waren er velen.'

Meerdere portiekwoningen in de Wouwermanstraat staan in brand, veertig woningen zijn onbewoonbaar, zegt de brandweer. Er zijn zo'n vijftig mensen opgevangen door de gemeente. In de loop van de dag worden alle woningen gecontroleerd door de brandweer om te checken of mensen kunnen terugkeren.

'Er wordt nog keihard gewerkt', zei de burgemeester aan het begin van de raadsvergadering. 'De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het leek me goed om daar toch mee te beginnen, want we hebben allemaal de beelden gezien. Zowel aan de voorkant als aan de achterkant. Mijn hemel.'

