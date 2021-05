Onduidelijkheid wordt groter in afscheidsweek bij ADO Den Haag

Een definitief afscheid was er voor Milan van Ewijk, die naar SC Heerenveen vertrekt. Shaquille Pinas liet na de laatste wedstrijd weten eveneens te vertrekken. Zijn volgende bestemming lijkt PEC Zwolle of FC Twente te worden. Ook Martin Fraisl keert niet terug, net als huurlingen Ilay Elmkies, Lassana Faye, Jonas Arweiler en Bobby Adekanye. Over de laatstgenoemde werd bij zijn presentatie verteld dat zijn verblijf mogelijk langer zou kunnen duren, maar via social media nam Adekanye al afscheid.

Voor veel spelers met een aflopend contract geldt dat de Haagse club hen nog zou kunnen binden middels een nieuw voorstel. Zo werd eerder duidelijk dat ADO graag zou doorgaan met aanvaller Michiel Kramer, maar die onderhandelingen zijn vanwege de financiële problemen even geparkeerd in de koelkast.

Krijgt ADO Den Haag trainer nummer zes in twee jaar tijd?

Ook voor trainer Ruud Brood en diens assistent Adrie Bogers is het einde bij ADO Den Haag nabij. Het tweetal tekende in november 2020 voor 1,5 jaar, zo werd gecommuniceerd. In de kleine letters staat echter dat er wel degelijk sprake is van een clausule, indien ADO zou degraderen. Een evaluatiegesprek, dat eerdaags op de rol staat, moet uitwijzen of het huwelijk wordt gecontinueerd. Indien Brood vertrekt gaat ADO op zoek naar trainer nummer zes in twee jaar tijd. Naast Brood stonden Aleksandar Rankovic, Alan Pardew, Dirk Heesen (interim) en Fons Groenendijk ook voor de groep.

Wie stelt dan nu de selectie voor aankomend samen? Terechte vraag, want het technisch hart dat eerder werd samengesteld is compleet uiteengevallen. Martin Jol, hoofd van het technisch hart zwaaide in februari af, nadat zijn werkzaamheden ‘er op zaten’. Ook algemeen directeur Mohammed Hamdi is door zijn vertrek uit het hart gestapt. Dan blijven er nog twee leden over: trainer Brood en hoofdjeugdopleiding Albert van der Dussen. Aangezien de toekomst van Brood nog onduidelijk is, gaan de belletjes veelal naar Van der Dussen.

Technisch hart volledig uit elkaar gevallen

Maar echt spijkers met koppen kan Van der Dussen in deze fase niet slaan. Te veel vragen zijn nog onbeantwoord. Wie wordt de eigenaar, hoeveel geld komt er beschikbaar voor het eerste elftal, blijft Brood trainer en zo niet, wie komt er dan en wat wordt de begroting? Die laatste vraag kan grotendeels beantwoord worden als de overname beklonken is. Aan de andere kant heeft ADO Den Haag ook geen zeeën van tijd, want voor 15 juni moet de begroting zijn ingediend bij de KNVB.

Het wordt dus wachten op de antwoorden. Tot die tijd zitten de supporters van de Haagse club in ieder geval niet stil. Middels een crowdfundingsactie wordt geld ingezameld om de club te steunen. In ruil voor het opgehaalde bedrag willen de supporters meer inspraak in de toekomst door gedeeltelijk aandeelhouder te worden.

