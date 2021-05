Haagse politiek zegt 'nee' tegen parkeertientje op Scheveningen

Wethouder Van Asten stelde voor om het parkeren op straat op Scheveningen flink op te schroeven. Aanleiding hiervoor was de situatie van vorige zomer. Toen liep de badplaats vol waardoor wegen en woonwijken verstopt raakten. Tegelijkertijd waren er in de parkeergarages nog plekken over. Door het straatparkeren in de zomer een stuk duurder te maken dan het parkeren in een garage, denkt Van Asten bezoekers te verleiden hun auto in een parkeergarage te zetten.

Maar hiervoor kreeg hij in de gemeenteraad de handen niet op elkaar: dertig raadsleden stemden tegen zijn plannen en slechts dertien waren voor. Vóór de stemming was al duidelijk dat coalitiepartijen VVD en CDA en oppositiepartijen Hart voor Den Haag/Groep de Mos, Nida, Islam Democraten en de PVV tegen zouden stemmen. Zij vinden de verhoging van 3,90 euro naar 10 euro per uur 'exorbitant' en de maatregel brengt Scheveningen imagoschade toe, zo zeggen zij.

Parkeergarages

Opvallend genoeg voegden ook collegepartij PvdA en oppositiepartijen SP en de Haagse Stadspartij zich bij de tegenstanders. Deze partijen staan achter het heffen van tien euro per uur voor straatparkeren, maar stelden hieraan wel de voorwaarde dat de wethouder 'harde afspraken' met de beheerders van de parkeergarages zou maken over het niet verhogen van de tarieven. Een verhoging van de tarieven in de parkeergarages zou het parkeertientje ondermijnen.

Maar dat maakte Van Asten niet waar, vonden zij. In een brief, die de wethouder pas lopende de raadsvergadering naar de gemeenteraad stuurde, schrijft hij dat de beheerders de 'intentie' hebben uitgesproken dat de tarieven niet omhoog gaan deze zomer. Dat zijn volgens de partijen geen 'harde' afspraken zoals de wethouder had beloofd.

Enorm zooitje

Uiteindelijk steunden alleen D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren het plan van Van Asten. Tot frustratie van de wethouder. Hij snapt sommige bezwaren, maar vindt niet dat het parkeertientje zou zorgen voor imagoschade. 'Vorig jaar hadden we juist een slecht imago als badplaats omdat het een enorm zooitje was', zei Van Asten na afloop van de vergadering. 'Dat willen we koste wat kost voorkomen. Ik denk dus dat wij als stad het imago van Scheveningen verbeteren als we ervoor kunnen zorgen dat mensen hun auto niet langer op straat parkeren, maar in een garage.'

De verhoging van het parkeergeld op Scheveningen is niet de enige maatregel die het stadsbestuur wilde nemen om overlast in de badplaats deze zomer te voorkomen. Er is een omvangrijk actieplan gemaakt met daarin een flink aantal maatregelen zoals extra handhaving en politie-inzet, betere informatie over toegangsroutes en meer voorzieningen zoals openbare toiletten en douches. Deze maatregelen kunnen wel op voldoende steun van de gemeenteraad rekenen.

