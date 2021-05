Mark Parsons volgt Sarina Wiegman op als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen

Parson is nog nooit eerder bondscoach geweest. Wel heeft de Brit met Amerikaanse nationaliteit meerdere vrouwenteams in Amerika getraind. Nu is hij de eindverantwoordelijke bij Portland Thorns.

Wiegman bracht het Nederlands Elftal naar de wereldtop. Ze won met de Leeuwinnen in 2017 het Europees Kampioenschap. In 2019 was de Verenigde Staten te sterk in de finale om de wereldtitel. Ook werd ze twee keer uitgeroepen tot beste coach in het vrouwenvoetbal.

Via Sassenheim naar de wereldtop

De laatste uitdaging met Oranje voor de Haagse ligt in Tokio komende zomer. Daar gaat ze met de ploeg die ze de laatste jaren heeft getraind en gevormd voor eremetaal.

Sarina Wiegman | Foto: ANP

Haar carrière begon Wiegman bij Ter Leede in Sassenheim, de club waar ze ook successen vierde als speler. Daarna stond de Haagse voor de groep bij het vrouwenteam van ADO en was ze assistent-bondscoach bij het Nederlands elftal. In 2017 werd ze uiteindelijk zelf bondscoach van de Oranje Vrouwen.

