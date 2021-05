Deel omwonenden mag naar huis na grote brand, speciale bijeenkomst voor gedupeerden

Gedupeerde bewoners van de grote brand in de Haagse Wouwermanstraat zijn tijdens een speciale bijeenkomst door de gemeente bijgepraat. De grote vraag van de bewoners is: hoe nu verder? De bijeenkomst was vlak om de hoek van de Wouwermanstraat, waar de brand woedde, in het Openbaar Vervoer Museum. 'We willen weten hoe de brand is ontstaan en we willen weten of we daar nog kunnen wonen of niet', vertelde bewoner Achmed voorafgaand aan de bijeenkomst.

In het huizenblok vooraan woedde de brand:

Getroffen huizen brand Wouwermanstraat Den Haag | Foto: Google Earth

Na afloop van de bijeenkomst was Achmed niet veel wijzer geworden. 'Ik begreep er bijna niets van. Er werd te veel onderbroken, met alle tolken die dingen moesten vertalen. Ik heb er helemaal niets van begrepen. De mensen weten helemaal niets. Zeventig procent had geen inboedelverzekering.'

Opvang voor gedupeerden

De gemeente Den Haag heeft aan de bewoners en gebruikers van het deel van de Wouwermanstraat dat door de brand verwoest is, opvang aangeboden. Achmed wil daar geen gebruik van maken, hij heeft onderdak bij zijn broer gevonden.

Kijk hier naar het hele gesprek met Achmed:

De brand ontstond in de nacht van woensdag op donderdag rond 3.00 uur in een woning. Toen de brandweer aankwam, had het vuur zich al over meerdere woningen verspreid. Uiteindelijk sloeg de brand ook over naar de nabijgelegen moskee. Tientallen huizen werden ontruimd.

Veel mensen zijn opgevangen in het Scheveningse Novotel. Een groepje staat voor deur te roken. Ze hebben alle nationaliteiten. Een groepje Hongaren is alles kwijt. Er zijn tolken ingevlogen om te communiceren. 'Er was vanavond grote paniek, want je hebt niets meer', vertaalt een tolk voor een Hongaarse vrouw. 'Nu gaat het wel weer, want ik heb onderdak.'

Onzekerheid over woning

Een andere gedupeerde staat op zijn slippers buiten, in de kleren die hij 's nachts aan had toen hij zijn huis ontvluchtte. Zijn vrouw maakte hem wakker: 'Ik dacht, ik wil helemaal niet wakker worden, ik hoef nog niet te werken.' Hij is driftig aan het roken en bellen. Hij is nog in onzekerheid of zijn huis beschadigd is.

Er is gezorgd voor kamers. Er wordt eten bezorgd en een apotheek komt medicijnen brengen. En de gedupeerden worden per touringcar naar de bijeenkomst bij het Openbaar Vervoer Museum gebracht. Andere bewoners komen lopend naar de informatiebijeenkomst.

Casemanager helpt gedupeerden

Ook in de Ferdinand Bolstraat, om de hoek van de brand, heeft het Talenthuis de deuren geopend om bewoners op te vangen. Er is koffie en thee en er zijn kaakjes met suiker. Een casemanager van de gemeente zit met een paar getroffenen aan een tafel. Er wordt gevraagd of er huisdieren zijn, en of de bewoners misschien medicijnen nodig hebben.

