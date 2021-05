Hagenaar was 'cruciale schakel' bij internationale oplichting; OM eist 4,5 jaar cel

Het hoofdkwartier van de organisatie is volgens de aanklager gevestigd in de Turkse plaats Samsun. Van daaruit zijn vanaf 2013 duizenden Oostenrijkers en Duitsers onder druk gezet om de spooknota's, voor nooit geleverde goederen of diensten, te betalen. De slachtoffers kregen telefoontjes en aanmaningsbrieven in het Duits. Ze hadden ooit meegedaan aan een loterij en sindsdien werden hun gegevens gebruikt om hen massaal geld uit de zakken te kloppen.

De Turkse autoriteiten zouden hardnekkig weigeren om de afpersers aan te pakken, stelt het Openbaar Ministerie. 'Die lijken het prima te vinden dat er crimineel geld in hun land wordt geïnvesteerd', zei de officier van justitie donderdag bij de Haagse rechtbank. Y. uit Den Haag zou zich in 2015 bij de oplichtersbende aangesloten hebben. 'Hij sprong op een rijdende trein' en werd onderdeel van een geoliede oplichtingsmachine.'

'Cruciale schakel'

Het Openbaar Ministerie kreeg van het Duitse OM zo veel verzoeken om informatie over de Hagenaar, dat het zelf besloot een onderzoek tegen hem te starten. Zulkuf Y. zou in Nederland en België bedrijven opgericht hebben waarvan de bankrekeningen vervolgens door de oplichtersbende werden gebruikt. De Duitse en Oostenrijkse slachtoffers kregen de instructie daarop hun geld te storten. 'De verdachte werd een cruciale schakel voor de organisatie', zei de officier van justitie. Y. zou het geld doorgestort hebben naar Turkije. Ook zou hij contant geld naar het land gebracht hebben. Vanuit Duitsland en Oostenrijk zouden er 700 aangiften ingediend zijn tegen de Hagenaar.

Zulkuf Y. wees alle beschuldigingen donderdag verontwaardigd van de hand. 'Het zijn allemaal valse verklaringen', zei hij. 'Er is een spel met mij gespeeld.' Zijn bedrijfjes had hij opgericht voor de handel in crèmes, vertelde hij. Iemand anders had oplichtingsgeld doorgesluisd.

Criminele winst afstaan

Volgens het OM heeft de Hagenaar zelf ongeveer twee ton verdiend aan de oplichting. Die criminele winst zou hij moeten afstaan. Daarnaast zou hij een celstraf van 4,5 jaar moeten uitzitten. De officier van justitie eiste donderdag verder werkstraffen tot 150 uur tegen drie personen, waaronder zijn vrouw. Ze zouden als katvanger ook hun bankrekening aan de hoofdverdachte beschikbaar gesteld hebben. Daarop zou tevens geld uit Duitsland en Oostenrijk terecht gekomen zijn. Vrijdag komen de advocaten van de vier verdachten aan het woord.

De rechtbank doet dan over twee weken uitspraak.

LEES OOK: Tientallen ouderen opgelicht met valse rekeningen: 'Zij schrikken en zijn eerder geneigd te betalen'