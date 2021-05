Groeiend protest tegen Vijfde Dorp: 'Hiermee verdwijnt het laatste grote stuk groen in Zuidplas'

Nu de gemeente Zuidplas deze week een historisch besluit nam om het Vijfde Dorp te gaan realiseren, groeit ook het verzet ertegen fors. Inmiddels hebben meer dan 150 bewoners, ondernemers en boeren zich verenigd in een belangenvereniging. 'We snappen heel goed dat we dit plan niet meer kunnen tegen houden, maar er moeten echt dingen anders.'

Vooral de manier waarop de bewoners te horen kregen dat de groene polder plaatsmaakt voor 8000 woningen maakt ze boos. 'We wisten al jaren dat er iets aan zat te komen, maar de laatste drie jaar was ineens alles geheim. En dan ineens: bam. Een aangetekende brief. En dan lees je dus dat je weg moet', zegt Fred Bouvé. Hij vertegenwoordigt meer dan 150 bewoners die nu wonen op de plek waar het dorp moet komen.

Wethouder Jan Hordijk van de gemeente Zuidplas snapt de gevoelens wel. 'Uiteraard valt dit voor veel mensen rauw op hun dak, maar we zijn al jaren bezig met dit plan. Dit is een historisch besluit voor de gemeente en voor de toekomst van onze gemeente ook.'

Niet tegen te houden

De bewoners snappen dat het plan niet meer is tegen te houden, maar de uitvoering van het plan kan nog alle kanten op vinden ze. 'Eerst stonden er 4000 huizen in de bouwtekeningen, nu ineens 8000 en mogelijk nog meer. Dan is de rust hier helemaal verdwenen en zullen alle dorpen echt letterlijk zo aan elkaar smelten. Dat wil je toch niet', zegt Boevé.

Wethouder Hordijk beaamt dat in eerdere plannen sprake was van 4000 woningen. 'Maar dat plan was al oud en is nu niet meer economisch rendabel. En er zijn minimaal 8000 woningen nodig.'

Doorvechten tot Raad van State

Bewoners zeggen het de gemeente erg moeilijk te maken tot aan de Raad van State als er niet veelvuldig met ze wordt overlegd. De planning van de gemeente Zuidplas is om over tien jaar de eerste woningen op te leveren.