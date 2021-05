Schilderswijk één dag na de brand: gemeente zoekt vervangende woonruimte voor gedupeerden

Dit is wat we tot nu toe weten

De gemeente Den Haag zoekt vervangende woonruimte en onderzoekt overbewoning

Zondag doet de politie sporenonderzoek in de uitgebrande panden, de oorzaak van de brand is nog niet bekend

Branddeskundige René Hagen denkt dat het woonblok niet aan de bouwvoorschriften voldeed, ook de brandweer heeft twijfels

Een crowdfundingsactie voor de getroffen bewoners heeft ruim 100.000 euro opgeleverd

Brandweercommandant geschrokken van de omstandigheden waarin slachtoffers woonden

Rond de veertig woningen in de Wouwermanstraat zijn voorlopig onbewoonbaar

De geëvacueerde bewoners van omliggende straten mochten weer naar huis

Gedupeerden kunnen bij de Reshare-winkel van het Leger des Heils gratis kleding halen

Er worden inzamelacties georganiseerd, daar zijn twee inleverpunten voor

Politieke partijen in de Haagse gemeenteraad willen spoeddebat

De politie roept getuigen van de brand en mensen met beeldmateriaal op zich te melden

Gemeente zoekt vervangende woonruimte en onderzoekt overbewoning

Voor de bewoners die uiteindelijk niet meer kunnen terugkeren naar hun huis, zal vervangende woonruimte worden gezocht, als zij niet zelf onderdak hebben gevonden. Ook voor de moskee wordt uitgekeken naar een alternatieve ruimte', schrijft burgemeester Jan van Zanen vrijdag in een brief aan de Haagse gemeenteraad.

'Begin volgende week starten brandweer en politie het vervolgonderzoek. Op basis van de uitkomsten zal de gemeente alle relevante feiten en omstandigheden in beeld brengen. Mogelijke overbewoning wordt daarbij meegenomen', aldus Van Zanen, doelend op de geruchten dat er in de huizen meer mensen zouden hebben gewoond dan toegestaan is.

Door brand getroffen bewoners ook komende nachten opgevangen

De mensen van wie de woning tijdelijk of definitief onbewoonbaar is geraakt, worden ook de komende dagen nog opgevangen. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente. De mensen kunnen ervoor kiezen in een hotel te verblijven. In de nacht van donderdag op vrijdag deden ongeveer veertig mensen dat, anderen sliepen bij familie of vrienden. Hoeveel mensen in ieder geval in de nacht van vrijdag op zaterdag gebruikmaken van de opvang in een hotel, is nog onduidelijk.

'Pand voldeed niet aan bouwvoorschriften'

'Een uitzonderlijke situatie, waarvan we heel graag willen weten hoe dit zo snel heeft kunnen gebeuren.' Zo noemt René Hagen, lector brandpreventie van het Instituut Fysieke Veiligheid, de enorme brand in de Wouwermanstraat in Den Haag van donderdag. Op basis van foto's en filmpjes van de brand zet hij de nodige vraagtekens bij hoe het vuur zo snel kon uitbreiden: 'Het pand voldeed niet aan de bouwvoorschriften, dat durf ik al bijna van afstand te constateren. Welke materialen zijn er gebruikt en is er goed gecompartimenteerd?'

Streefbedrag crowdfunding moskee bereikt

Het streefbedrag van de crowdfundingsactie voor de door een grote brand in Den Haag getroffen moskee is bereikt. Het doel was 100.000 euro op te halen, en slechts negentien uur nadat de actie op crowdfundingswebsite GoFundMe van start was gegaan, was dat bedrag al binnen.

In het begeleidende bericht van de actie op GoFundMe geeft de voorzitter van de moskee aan te verwachten dat er niks meer te redden valt. 'We moeten er samen voor zorgen dat de broeders en zusters zo snel als mogelijk weer naar hun geliefde moskee kunnen terugkeren', schrijven de initiatiefnemers.

Veel kijkers op de been, ook bewoners komen kijken

Het is vrijdagmiddag druk bij het getroffen portiekcomplex aan de Wouwermanstraat, ziet onze verslaggever. Medewerkers van Salvage staan getroffen bewoners te woord die terug zijn gekomen naar hun uitgebrande appartement.

Een man met een rood windjack wil naar binnen, want daar liggen al zijn spullen, maar dat mag niet. Hij heeft met zijn gezin de nacht bij vrienden doorgebracht. Na een gesprek met Salvage is nu onderdak geregeld in het Novotel. 'Tot maandag kunnen we daar terecht.' Maar zijn zoontje van 20 maanden mist zijn speelgoed en zijn eigen kamertje.

Hij kocht het appartement een jaar geleden en heeft het helemaal opgeknapt. 'Nieuwe vloer, alles geverfd, alle bedrading vervangen en een nieuwe keuken. Mijn nieuwe bank stond er met een maand.

Hij komt uit Griekenland en spreekt geen Nederlands. Dat is een probleem. Bovendien werken zijn vrouw en hijzelf en moet het kind overdag maar de opvang. Die is in de buurt van zijn nu onbewoonbare appartement. Van zijn verzekering heeft hij gehoord dat er wordt uitbetaald. ‘Maar ja’, zegt hij en lacht een beetje meewarig. 'Dan heb ik geld. En dan?'

Ook oud-bewoners van de Schilderswijk komen kijken naar de ravage. De puinhopen maken indruk, vertellen ze aan onze verslaggever:

Zondag sporenonderzoek door politie

De politie gaat vanaf zondag sporenonderzoek doen in het uitgebrande huizenblok in de Wouwermanstraat in Den Haag. De getroffen panden zijn op de benedenverdieping dichtgespijkerd met houten platen en er zijn hekken geplaatst. Bewoners verblijven in hotels of bij familie. Zondag zullen brandonderzoekers van de politie sporenonderzoek gaan doen. 'Het moet gewoon veilig zijn om onderzoek te doen', zegt een politiewoordvoerder.

'Geschrokken van de sociale omstandigheden'

Brandweercommandant Esther Lieben is geschrokken van de omstandigheden waarin de bewoners van de Wouwermanstraat leefden. Buurtbewoners zeggen dat er tien tot vijftien mensen in een woning woonden. 'Dat kan ik niet staven, maar aan de spullen in de woning kun je wel zien dat er veel mensen wonen. Zelfs in de tuinhuisjes lagen matrassen.' Volgens de brandweercommandant is het een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen.

Woningen onbewoonbaar

Bij de brand in de Wouwermanstraat zijn ongeveer veertig woningen tijdelijk onbewoonbaar meldt de brandweer. De brandweer kreeg donderdag rond 03.00 uur melding van een brand in een woning, maar eenmaal ter plaatse bleek dat het vuur zich over meerdere woningen had verspreid. 's Ochtends is het overgeslagen naar de Al Fath moskee. Vanwege de hitte en rook heeft de brandweer ook preventief tientallen woningen ontruimd aan de Joris van der Haagenstraat en de Vermeerstraat.

Overnachten in hotel

Enkele tientallen bewoners brengen de nacht door in een naburig hotel. Aanvankelijk meldden zich vijftig mensen om hulp bij de gemeente, in de loop van de dag kwamen hier nog meer getroffen bewoners bij, zei de gemeente donderdag. In de nacht van donderdag op vrijdag slapen 40 mensen in een hotel. De rest bij familie of vrienden. Ook de komende dagen worden zij nog opgevangen, laat de gemeente weten.

Inzameling goederen

Van alle kanten wordt hulp aangeboden en spullen ingezameld om de bewoners verder te helpen. Bewonersorganisatie Schilderswijk De Paraplu is een inzamelingsactie begonnen voor de slachtoffers van de brand. Bij het Talentenhuis aan de Ferdinand Bolstraat en bij de as-Soennah moskee aan de Fruitweg kunnen mensen kleding, toiletspullen en speelgoed brengen. Daarnaast kunnen mensen een geldbedrag storten, zodat daarvan spullen voor de slachtoffers kunnen worden gekocht. Vrijdagmorgen stond de teller voor de inzameling al op 75.000 euro. De inzamelingsactie loopt tot en met 31 mei.

Ook het Leger des Heils heeft aangeboden gedupeerden te helpen. Ze kunnen bij de Reshare Store aan de Paviljoensgracht kosteloos kleding krijgen.

Ook bij het Talenthuis in de Schilderswijk worden spullen gebracht | |Foto: Omroep West

Spoeddebat in Haagse gemeenteraad

Hart voor Den Haag en de PvdA hebben een spoeddebat aangevraagd naar aanleiding van de brand op de Wouwermanstraat. 'Er blijkt sprake van overbevolking en er zijn zorgen over de bouwkundige veiligheid van de panden', aldus fractievoorzitter Mikal Tseggai. En ook Hart voor Den Haag wil een spoeddebat over de brand.