Leiden wil terug naar vroeger: geen massale feesten op 3 oktober

De viering van het Leidens Ontzet moet op de schop. Niet alleen vanwege het coronavirus, want de enorme drukte van 2019 zorgde volgens de horecaondernemers voor veiligheidsissues. Zij willen daarom inzetten op een kleinschaligere viering, zoals dat in het verleden ook vaak ging. Dus geen enorm feest, maar vooral met de traditionele onderdelen zoals de 3 October Vereeniging die organiseert, aangevuld met terrassen in het centrum.

Ook voordat de coronapandemie uitbrak werd er al gekeken naar de manier waarop het 'feest der feesten' in de toekomst het beste kan worden georganiseerd. De enorme drukte op de Nieuwe Rijn en omgeving baarde zowel de gemeente als de horecaondernemers al langer zorgen. De horeca wil niet verantwoordelijk zijn voor alles wat er in het gebied mis kan gaan. Daarom werd al gewerkt aan een plan waarbij gewerkt gaat worden met één centrale organisator.

Die wens is er op zich nog steeds, maar de horeca heeft het afgelopen jaar zo’n klap gehad dat er onder die ondernemers weinig animo lijkt te zijn voor het organiseren van dit enorme evenement. De gemeente zou de regie voor de komende viering naar zich toe moeten trekken om te voorkomen dat er helemaal niets wordt gedaan, zo meldt mediapartner Sleutelstad.

Gemoedelijke viering

'Een feest zoals in 2019 zit er niet in, maar als we meer willen dan in 2020, dan moeten we wel een aantal besluiten nemen', zo zei burgemeester Henri Lenferink tijdens de raadsvergadering van donderdag. De onzekerheid over hoe de coronaregels er begin oktober uitzien drukt ook een flinke stempel op de organisatie. 'Dat is wel lastig. Misschien mag er meer dan waarin we nu willen voorzien, maar misschien ook wel weer minder.'

Al met al lijkt het stadsbestuur aan te sturen op een gemoedelijke viering zonder massale feesten. Wel wordt er rekening gehouden met de mogelijkheid dat er toch veel mensen naar het centrum komen, maar door weinig te laten organiseren, hoopt de gemeente dat binnen te perken te houden.

Jeugd

Om de jeugd tegemoet te komen, bestaan er wel plannen voor een feest buiten het centrum speciaal voor jongeren die nog geen alcohol mogen drinken. Ook wil het college op die manier de drukte spreiden.

