Onstuimig pinksterweekend op komst: vrijdag code geel voor harde wind

Het KNMI waarschuwt vrijdag voor onstuimig weer in de regio: er worden windsnelheden tot 90 kilometer per uur verwacht. Sinds vrijdagochtend 10.00 uur geldt code geel. De wind neemt in de nacht van vrijdag op zaterdag pas weer in kracht af.

Rijkswaterstaat raadt bestuurders af om met een een lege aanhanger, vrachtwagen of caravan de weg op te gaan. Ook kunnen voorwerpen, zoals afgebroken takken, op de weg belanden, waardoor automobilisten schrikken, remmen of uitwijken, denkt de wegbeheerder.

De komende dagen wordt het niet veel beter, verwacht weerman Huub Mizee. Zaterdag is het ook onstuimig met aan zee in ieder geval een harde zuidwestenwind van kracht 7. Zaterdag valt er in de nacht en ochtend regen, ’s middags komt er wel weer wat zon. Het wordt niet warmer dan 12 of 13 graden.

Het weer tijdens het pinksterweekend

Van de pinksterdagen zal zondag nog de beste dag zijn met zelfs af en toe zon, denkt Mizee. 'Maandag valt er meer regen. Het wordt beide dagen zo’n 14 graden. Volgende week zal het weer toch wel gaan verbeteren. In de loop van de week komt het weer onder invloed van een hogedrukgebied en wordt het droger. Bij een noordwestenwind blijft het nog wel aan de koude kant.'