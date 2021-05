Spuigasten over coronawerklozen en streep door 'parkeertientje' Scheveningen

Ondanks de coronacrisis heeft het Werkoffensief +500 vorig jaar bijna 3.400 mensen vanuit de bijstand naar school of werk begeleid. Het Werkoffensief van de gemeente Den Haag heeft meerdere maatregelen getroffen om de gevolgen van de crisis te beperken. Met een vernieuwde aanpak voor onder andere de zogenaamde ‘coronawerklozen’ en de mensen waarvoor betaald werk nog niet haalbaar is. Hoe blijft het aantal coronawerklozen in de stad beperkt? Wethouder Bert van Alphen legt het zaterdag in Spuigasten uit.

Deze zomer hoeven automobilisten geen tien euro per uur te betalen voor het parkeren op Scheveningen. Een meerderheid van de gemeenteraad is tegen het voorstel van wethouder Robert van Asten (D66). Van Asten wilde het 'parkeertientje' invoeren om overlast voor bewoners tegen te gaan, maar de meeste partijen vrezen dat Scheveningen hierdoor het imago krijgt van dure badplaats. Ook ondernemers keerden zich tegen het plan. Hoe kijken de raadsleden Dennis Groenewold (D66) en Det Regts (VVD) terug op het debat in de gemeenteraad?

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM (92.0 FM), op tv via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40) of via de Den Haag FM-app. Door de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om de uitzending live bij te wonen in de centrale bibliotheek aan het Spui.

Luister hier de laatste aflevering van Spuigasten terug.