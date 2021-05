Geen uitstapjes, wel verbouwen: afvalcontainers niet aan te slepen tijdens coronacrisis

Afvalcontainers gaan sinds het begin van de coronacrisis als warme broodjes over de toonbank. De Katwijkse firma Schaddé van Dooren verhuurt er twee tot drie keer zoveel: 'Soms moeten we gewoon nee verkopen.'

Tussen de bedrijven door heeft mede-eigenaar Dick van Belen even tijd om terug te blikken op het afgelopen jaar. Normaal gesproken werkt hij vooral op kantoor maar vanwege de drukte rijdt hij zelf ook op en neer met goed gevulde containers.

'Toen in april 2020 de eerste maatregelen werden afgekondigd merkten we dat het wat rustiger werd: mensen werden wat terughoudender met verbouwingen. Maar toen ze er in mei achter kwamen dat ze niet op vakantie konden is het echt los gegaan. Ze besloten hun geld anders te besteden: tuintjes, dakkappellen, badkamers, keukens, alles werd verbouwd.'

Verbouwen tijdens corona

Van het aanpakken van het riool tot het isoleren van de dakkapel: Nadine Hoek is sinds augustus vorig jaar bezig met verbouwen. De Katwijkse woning wordt dan ook gesierd met een grote afvalcontainer voor de deur. 'Het maakt het er niet makkelijker op, dat je als je een klein dingetje nodig hebt je niet even naar de bouwmarkten kan.' Ze is dan ook blij dat alles weer een beetje open gaat: 'zodat je kunt zien wat je koopt en het niet meer via de telefoon hoeft te bestellen, want dat maakt een badkamer uitzoeken wel echt lastig.'

Toch levert het ook voordelen op, aldus Nadine: 'Je bent meer gericht op thuis. Uitstapjes zitten er even niet in dus nu konden we die tijd gebruiken voor het huis. Ik hoef niet te zeggen dat ik me verveel.'

Versoepelingen: weer op vakantie

Dick van Belen maakt zich vooralsnog geen zorgen over de versoepelingen: 'Ik ben juist blij dat iedereen weer op vakantie kan, want ik denk dat we daar echt aan toe zijn. Ik verwacht natuurlijk wel een daling', zo vervolgt hij, 'maar ik maak mij daar geen zorgen over. Er worden nog genoeg huizen verkocht. De woningnood is groot en dat merken we ook aan de kleine ondernemers in Katwijk, die voorlopig nog wel werk hebben.'

Hoewel hij staat te popelen om op vakantie te gaan moet de Katwijkse ondernemer zelf eerst nog aan de bak. 'Het is zo druk dat ik zelf ook regelmatig moet inspringen: met rijden of op de kraan, dat is maar net waar het nodig is.'

LEES OOK: Vrouwen bouwen dubbeldekker om tot hostel: 'Zóóó veel zin in reizen!'