Van Spence tot Elmkies: 65 spelers die ADO Den Haag gebruikte in twee jaar eredivisie

Het is een wellicht pijnlijke statistiek. In de top vijf van clubs die de meeste spelers per seizoen hebben gebruikt in de geschiedenis van de eredivisie, prijkt twee keer de naam ADO Den Haag. Toevalligerwijs zijn het de afgelopen twee seizoenen. Begin april werd ADO zelfs recordhouder, toen Silvinho Esajas in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht binnen de lijnen kwam, was hij de 37ste speler die de kleuren van ADO dat seizoen verdedigde. ADO nam daarmee het record over van de tegenstander van die middag. Utrecht bracht in het seizoen 2014/2015 36 spelers binnen de lijnen.

Een jaar eerder was ADO ook hard op weg om het record van de Domstedelingen te verbreken. Toen corona na 26 wedstrijden een einde maakte aan het voetbaljaar stond de teller op 34 gebruikte profvoetballers. Omdat een aantal spelers twee seizoenen voor ADO uitkwamen, hebben niet 71, maar 65 verschillende mannen de ooievaar op de borst gehad.

De top vijf van clubs met meestgebruikte spelers per seizoen:

ADO Den Haag 2020/2021 - 37 spelers FC Utrecht 2014/2015 - 36 spelers PSV 2020/2021 - 36 spelers FC Utrecht 2013/2014 - 35 spelers ADO Den Haag 2019/2020 - 34 spelers

De teller voor de 65 gebruikte spelers van ADO begon te lopen tijdens de eerste competitiewedstrijd van het seizoen 2019/2020. De eerste elf namen die toenmalig trainer Fons Groenendijk op zondag 4 augustus het veld instuurde tegen FC Utrecht (2-4 verlies) waren:

1. Robert Zwinkels

2. Milan van Ewijk

3. Wilfried Kanon

4. Aaron Meijers

5. Shaquille Pinas

6. Tom Beugelsdijk

7. Lex Immers

8. Danny Bakker

9. Tomáš Necid

10. Thijmen Goppel

11. Erik Falkenburg

Daarmee zijn de eerste elf van de 65 namen bekend. Van die elf spelers behoorden er drie bij de selectie die afgelopen 13 mei degradeerde. Milan van Ewijk, Robert Zwinkels en Shaquille Pinas voetbalden bijna twee jaar later nog steeds bij ADO. Ook Michiel Kramer had het groengeel aan op Hemelvaartsdag. Hij viel in tijdens de eerste competitiewedstrijd een seizoen eerder, net als Elson Hooi en Nick Kuipers. Met die drie namen erbij kom je aan veertien gebruikte spelers:

12. Nick Kuipers

13. Michiel Kramer

14. Elson Hooi

Alleen Milan van Ewijk was nieuw in de basiself die augustusdag. Groenendijk leunde vooral op oude vertrouwde namen die al langer bij de club speelden. In de eerste wedstrijden zouden ook John Goossens, Dion Malone en reservekeeper Mike Havekotte minuten voor ADO maken. Drie spelers die het seizoen daarvoor ook al hun boterham in de residentie verdienden. Ondertussen vertrokken Wilfried Kanon en Nick Kuipers nog tijdens de transferperiode uit de Hofstad. Wel met minuten voor ADO in de benen.

15. John Goossens

16. Dion Malone

17. Mike Havekotte

Toch zat ADO niet stil in de transferzomer van 2019. Zo werd doelman Luuk Koopmans gehaald, die al spoedig eerste keeper zou worden. Thom Haye kwam over vanuit Italië, Crysencio Summerville werd gehuurd van Feyenoord, gewezen talent Bilal Ould-Chikh werd toegevoegd aan de selectie, van Leeds United kwam Pawel Cibicki, Aleksandar Bjelica zou in november 2019 nog twee keer invallen. Zowel Dehninio Muringen, Robin Polley als Lorenzo van Kleef kwamen over uit de jeugd. Allen maakten minuten tijdens het desastreuze seizoen dat begon onder Groenendijk en eindigde door corona.

Foto: ADO Den Haag

18. Thom Haye

19. Crysencio Summerville

20. Bilal Ould-Chikh

21. Aleksandar Bjelica

22. Dehninio Muringen

23. Robin Polley

24. Lorenzo van Kleef

25. Pawel Cibicki

26. Luuk Koopmans

Ondanks de nieuwe spelers en namen met veel eredivisie-ervaring kwam ADO niet hoog op de ranglijst. Trainer Fons Groenendijk stapte op en technisch manager Jeffrey van As mocht zijn biezen pakken. Na drie wedstrijden onder interim-trainer Dirk Heesen nam Alan Pardew de honneurs waar. Samen met de als technisch adviseur aangestelde Martin Jol werd een leger aan voornamelijk Britse huurlingen aangetrokken. Jordan Spence bijvoorbeeld, was getrouwd met een schitterende actrice. ADO-fans worden liever daar aan herinnerd dan aan zijn invalbeurt tegen Heerenveen. Omar Bogle was een spits die nooit scoorde en Mark Duffy was oud en versleten. Sommige namen die in de winterstop van het seizoen 2019/2020 werden binnengehaald doen de ADO-fans nog steeds de wenkbrauwen fronsen of jagen ze de stuipen op het lijf.

27. Jordan Spence

28. Mark Duffy

29. George Thomas

30. Mick van Buren

31. Omar Bogle

32. Sam Stubbs

33. Laurens de Bock

34. Tudor Balu?a

Het mocht niet baten. Ook onder Pardew werd de stijgende lijn niet ingezet. Corona redde ADO Den Haag en het eredivisieschap werd door het afgelasten van de competitie met een jaar verlengd. Aleksandar Rankovic werd aangesteld als nieuwe trainer. Onder technisch manager Martin Jol werden veelal jonge spelers gehaald. Volgens de Scheveninger kon je zo meer waarde op het veld te creëren en daar in de toekomst sportief en financieel de vruchten van plukken. Mede daardoor, en omdat ze enorm op de begroting drukten, werd er afscheid genomen van gerenommeerde krachten als Aaron Meijers, Tom Beugelsdijk en Lex Immers.

Amar Catic | Foto: ADO Den Haag

De ervaren spelers werden door Jol vervangen door talenten als Kees de Boer, Vicente Besuijen, Boy Kemper en Amar Catic. Ook voetballers met enige staat van dienst zoals Peet Bijen, Gianni Zuiverloon en Ricardo Kishna kwamen in de eerste maanden van het nieuwe seizoen naar de residentie. In totaal mocht trainer Rankovic 18 nieuwe spelers verwelkomen. Dat waren:

35. Peet Bijen

36. Boy Kemper

37. Jonas Arweiler

38. Kees de Boer

39. Dario Del Fabro

40. Ilay Elmkies

41. David Philipp

42. Vincente Besuijen

43. Pascu

44. Ricardo Kishna

45. Amar Catic

46. Lassana Faye

47. Gianni Zuiverloon

48. Dante Rigo

49. Samy Bourard

50. Andrei Ra?iu

51. Ravel Morrison

52. Nikos Karelis

Nikos Karelis | Foto: ADO Den Haag

Ondanks het legioen aan nieuwe krachten en de filosofie van Jol mocht het niet baten. ADO streed van meet af aan tegen degradatie en begin november werd er afscheid genomen van Rankovic. De opvolger van de Serviër was snel bekend: Ruud Brood zou voor de groep staan tot het einde van het seizoen. Naast gehaalde spelers lieten Brood en Rankovic ook jeugdvoetballers hun debuut maken. In totaal vijf talenten maakten hun opwachting in het eerste:

53. Xander Severina

54. Silvinho Esajas

55. Cain Seedorf

56. Jamal Amofa

57. Jonathan Mulder

Dat er een kwaliteitsinjectie nodig was in de winterstop, bleek wel aan de zestiende plaats die de club toen innam. Er werd afscheid genomen van de zienswijze: talenten op het veld om waarde te creëren. In plaats daarvan kwamen er spelers met vele eredivisieseizoenen in de benen ichting het Cars Jeans Stadion. Voetballers van naam als Daryl Janmaat, Youness Mokhtar en natuurlijk Nasser El Khayati probeerden ADO van degradatie te redden. In totaal mocht Ruud Brood acht spelers welkom heten in Den Haag:

58. Youness Mokhtar

59. Daryl Janmaat

60. Marko Vejinovic

61. Martin Fraisl

62. Tomislav Gomelt

63. Juan Familia-Castillo

64. Nasser El Khayati

65 .Bobby Adekayne

Ondanks de stortvloed aan spelers mocht het niet baten en speelt ADO volgend seizoen in de eerste divisie. Van al deze namen speelde Shaquille Pinas de meeste minuten. Nick Kuipers stond het minst lang in het veld van alle 22 spelers. De verdediger mocht 22 minuten opdraven tijdens de allereerste wedstrijd van de cyclus. De lijst van de eerste divisie hebben we er nog niet bijgepakt, maar laten we hopen dat er daar geen records worden verbroken. De afgelopen seizoenen en het selectiebeleid zorgde allesbehalve voor stabiliteit.

LEES OOK: Wat staat ADO te wachten in de eerste divisie: 'Het wordt overleven, maar ook veel juichen'