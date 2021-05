Speelgoed en kleding voor slachtoffers brand: 'Je kunt niet niets doen'

Bij de brand in de Schilderswijk raakten veertig woningen onbewoonbaar. Veel mensen raakten al hun bezittingen kwijt. Mammar El Jabli vertelt dat de leden van de bewonersorganisatie geen moment hebben getwijfeld om in actie te komen. 'Het is heel erg wat die mensen is overkomen. Als je zoiets ziet kun je niet niets doen. Gelukkig zijn er nog veel meer instanties in de wijk die zeiden dat we iets moeten doen.'

En dus is het buurtcentrum een inzamelpunt geworden waar mensen spulletjes kunnen doneren. Rozemarijn komt met tassen vol spullen aan. 'Ik heb wat speelgoed, toiletspulletjes en kleding meegenomen. Gewoon wat simpele dingen die ik toevallig dubbel in de voorraadkast had. Ook kreeg ik wat spullen mee van de buren, die ook wilden helpen. En toen ik net binnen was zag ik gelukkig al een groot aantal andere tassen staan, dat was wel fijn om te zien.'

Mensen die alles kwijt zijn

De vraag is waar de slachtoffers van de brand de grootste behoefte aan hebben. El Jabli geeft eerlijk toe dat hij dat ook nog niet weet. 'We hebben nog niet in kaart kunnen brengen wat mensen echt nodig hebben. Dat hopen we in de loop van vrijdag te kunnen doen. Maar er zijn mensen bij die alles verloren hebben, die echt alles achter hebben moeten laten. Dus dan zijn kleding en toiletspullen de eerste dingen die ze nodig hebben.'

Rozemarijn vond het ook lastig om te bedenken wat ze mee zou nemen naar De Paraplu. 'Ik heb ook speelgoed meegenomen. Dat is misschien niet een eerste levensbehoefte, maar het kan kinderen toch even wat afleiding geven. Ik hoop in ieder geval dat het lukt om de juiste spullen bij de juiste mensen te krijgen. Dat lijkt me nog best lastig.'

Ruim een ton opgehaald voor de moskee

De brand legde niet alleen veertig woningen in de as, ook de naastgelegen moskee werd zwaar getroffen en kan niet meer gebruikt worden. Ook voor de moskee werd direct een inzamelingsactie opgezet. In iets meer dan een dag werd het streefbedrag van 100.000 euro opgehaald. 'Wij hadden nooit op deze steun durven rekenen', zegt voorzitter Houssein Ghamarti. 'Het kwam echt als een complete verrassing.'

De Al Fath-moskee kan het geld goed gebruiken, want deze was net helemaal opgeknapt. 'En nu is de moskee onbewoonbaar verklaard', vertelt Ghamarti. 'We hebben dus vooral een vervangende ruimte nodig. We hebben hierover al contact gehad met de burgemeester, maar we zijn een buurtmoskee, dus we willen wel graag hier in de buurt blijven.'

Van alle kanten gebeld

De voorzitter van Al Fath is er van overtuigd dat als die ruimte gevonden wordt, de moskee het zeker gaat overleven. 'We worden van alle kanten gebeld door mensen die steun willen bieden. Iedereen is verdrietig door de brand, want we waren enorm gehecht aan ons gebouw. We hopen volgende week een nieuwe locatie te hebben. En de rest gaan we met behulp van onze broeders regelen.'

