Branddeskundige: 'Woonblok voldeed niet aan bouwvoorschriften, durf ik van afstand te zeggen'

Hagen, die kennis en kunde op het terrein van brandpreventie ontwikkelt, heeft met verbazing gekeken naar de beelden uit de Wouwermanstraat, waarbij veertig woningen onbewoonbaar werden. 'Het trok meteen mijn aandacht. Zo snel een heel blok in brand, dat zie je niet vaak. In 2008 zijn er dergelijke branden geweest in Zaandam en in Hoofddorp, maar dat ging om tien huizen.'

René Hagen wordt binnenkort door de brandweer betrokken bij het onderzoek naar hoe de brand zich zo snel heeft kunnen uitbreiden. Hij benadrukt dat hij zich op dit moment alleen baseert op de beelden; hij is zelf nog niet aanwezig geweest bij het woonblok. Zondag wordt begonnen met het eerste onderzoek van de politie.

'Zoals ik het op de beelden zie, is de brand uitgeslagen vanuit een aanbouwtje buiten. Tot mijn verrassing stonden meteen de balkons in brand. Dan kan het een huis in geslagen zijn, dat is niet zo vreemd. Daar staan spullen die kunnen branden. Daarna is het vuur ook via het dak verspreid, het is opvallend dat dat zo snel gaat', vertelt Hagen. 'De brandscheidingen die er tussen zitten hebben niet goed gefunctioneerd, of ze hebben er niet goed gezeten.'

Brandweer verwonderd en verbaasd

Ook brandweercommandant Esther Lieben zet vraagtekens bij het dak van het woonblok. 'Ik ben vooral verwonderd en verbaasd over de dakconstructie. Die is dan weliswaar gerenoveerd, maar die loopt over de gehele lengte van het huizenblok. Wat we zagen is dat het vuur zich daardoor kon verplaatsen door het hele dak.' Lieben heeft tijdens de nacht dat de brand woedde al met bouwinspecteurs overlegd over het onderzoek dat gedaan moet worden.

Hagen legt uit dat er in woongebouwen normaal gesproken 'gecompartimenteerd' moet worden. Dat wil zeggen dat het pand zo gebouwd wordt, dat brand niet snel kan overslaan naar meerdere woningen en dat de brandweer tijd heeft om zijn werk te doen en het vuur te blussen. 'De bouwtekeningen moeten erbij worden gehaald en er zal moeten worden bekeken of dat compartimenteren gebeurd is. Is er een constructiefout gemaakt? En welke materialen zijn er gebruikt?'

Mogelijke maatregelen

Het onderzoek is volgens de lector brandpreventie belangrijk om mogelijke soortgelijke branden in de toekomst te voorkomen. 'Als blijkt dat er iets mis is gegaan en er meer panden zijn waar dat zo is, zullen er maatregelen moeten worden genomen.'

