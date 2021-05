Hagenaar (21) aangehouden voor voorbereiden liquidatie in Soest

In maart ontving de politie informatie dat er een liquidatie werd voorbereid in Soest. Uit onderzoek bleek dat het beoogde slachtoffer een inwoner van de Soesterengweg was. Door snel in te grijpen en drie verdachten aan te houden, is de moord waarschijnlijk voorkomen.

Op camerabeelden, die onder andere werden getoond in Team West, was te zien dat er op 5 en 9 maart een mogelijke voorverkenning bij de woning in Soest is geweest. Daarbij werden een zwarte Opel Zafira en witte Volkswagen Caddy gebruikt, waarover de politie nog steeds meer wil weten. De nu opgepakte mannen waren mogelijk betrokken bij die voorverkenning, aldus het Openbaar Ministerie.

