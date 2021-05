Paprikateler Ewout en zoon Yannick blusten 'samen aan de straal' in de Wouwermanstraat

'Ik was rond 4.00 uur wakker en was net naar de wc geweest toen de pieper afging. We moesten met de zogenoemde grootwatertransportwagen naar Den Haag', vertelt Ewout terwijl hij met een liftje boven zijn opgebonden paprika's rijdt. Hij was donderdagochtend eerder wakker dan zijn zoon Yannick. 'Ik moest hem nog roepen, normaal is hij sneller.' De buurman die ook bij de vrijwillige brandweer zit, reed mee naar de kazerne.

De drie kwam er als eersten aan. De lichten waren nog uit. Ze waren al om 5.00 uur bij de brand op de Wouwermanstraat, vertelt Yannick. Maar meestal mag je als vrijwillige brandweer weer naar huis zodra je aankomt, omdat er voldoende assistentie is. 'Ik dacht dat dat nu ook zo zou gaan. Maar dit keer was het anders.'

Foto: Regio15

'Dan voel je je trots'

Yannick vertelt naast de paprikaplanten in de warme kas hoe het donderdagochtend ging bij hun aankomst. 'We zagen grote rookwolken boven de stad uitkomen. We stonden op 600 meter afstand. 'Oh, dit is echt wel serieus', dacht ik toen. Yannick en zijn vader blusten de brand zij aan zij. 'Dat komt niet vaak voor', zegt Ewout. 'Ik ben bevelvoerder en dan zit je meestal voorin de wagen. Maar nu was er nog een plekje vrij achterin, waardoor we samen konden werken. Dan voel je je trots,' vertelt hij.

Hij vindt het mooi dat hij zelf 32 jaar een passie voor de brandweer heeft en nu zijn zoon hetzelfde ziet doen. Yannick vindt het uniek om met zijn vader zo'n grote brand te blussen. 'Het is gaaf om zo'n hobby te kunnen delen.' Yannick kwam al als baby op de kazerne en kreeg dat warme gevoel bij de vrijwillige brandweer mee, zegt zijn vader. 'En nu gaat hij het overnemen,' lacht hij. Als ze samen 'aan de straal staan' bekijkt Ewout de rookontwikkeling en wijst hij Yannick op gevaren en wetenswaardigheden die hij ziet. Hij pakt het heel snel op', zegt hij over zijn zoon.

Grootste brand

Voor Yannick was deze brand in de Schilderswijk de grootste die hij ooit meemaakte en voor zijn vader een van de grotere branden. Op de vraag wat hij daarbij voelt, relativeert Ewout: 'Je komt voor je taak. We komen om die brand te blussen en voor de rest niks. Je moet gewoon je werk doen en dan kan je niet te veel nadenken. Het is voor de bewoners gewoon heel erg rot.'

Meerdere woningen zijn onbewoonbaar | Foto: Regio15

Yannick kijkt na de brand de beelden op internet en tv na. 'Want als je daar blust, word je er als het ware ingezogen. Het is interessant om te zien hoe het er vanuit andere ooghoeken aan toe ging. Wat me bijblijft zijn de collega's die daar zwart rondlopen van het zware werk wat ze hebben verricht. Het is serieus werk.'

