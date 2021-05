Van coronaschaamte tot huidhonger: kijk de Westdoc 'Uitgestelde Tijd' hier terug

In de documentaire zien we een tijdsbeeld van de eerste maanden van het jaar, waarin corona bepalend was. Programmamaker Erik Kooyman heeft niet met deskundigen gepraat, maar is op pad gegaan om mensen te ontmoeten. Voorbijgangers op straat, schaatsers op het ijs, betogers op het Malieveld, een verpleger op de intensive care.

Mensen die allemaal al langer dan een jaar geconfronteerd zijn met een veranderd leven. Alleenstaanden die al een jaar niemand hebben aangeraakt en last hebben van huidhonger. Coronapatiënten met coronaschaamte. Een tijd van contrasten. Rellen in de Haagse Schilderswijk en een golf van nieuwe zeezwemmers in ijskoud water. In de kerk ontmoeten de eenzamen elkaar en zien de spaarzame ontmoetingen als een cadeau van Covid-19.

'Meer tegenstellingen en ongeduld'

'Het filmen in de derde golf van het virus was anders dan tijdens de eerste golf', zegt Erik Kooyman. Toen was er een plots opkomende solidariteit. De laatste maanden was er veel meer sprake van tegenstellingen en ongeduld. Het lange wachten rekt zich verder uit en de echte finish is nog verder. Het is een virus dat, of je wilt of niet, op een bepaalde manier in alle mensen is gaan zitten... letterlijk of figuurlijk en ieder moet zijn eigen weg daarin vinden. Het is nog niet klaar.'

