Golden Earring negen keer in Eeuwige Roem Top 100

Luisteraars van Radio West eren de Golden Earring in het jaar dat de band moest stoppen. De Haagse rockers staan maar liefst negen keer in de Eeuwige Roem Top 100, de ranglijst met popklassiekers die Radio West ieder jaar op Tweede Pinksterdag uitzendt. Dit jaar kwam een recordaantal van bijna 6000 stemmen binnen. Vorig jaar bleef de teller steken op ruim 5400.

Het is de zesde keer dat Radio West de lijst uitzendt. Afgelopen weken kon er via onze website gestemd worden en dat is massaal gedaan. Veel deelnemers geven aan dat ze George Kooijmans en zijn collega’s extra in het zonnetje willen zetten.

Dit jaar werd duidelijk dat de medeoprichter van de Golden Earring lijdt aan de spierziekte ALS. Hij kan niet meer optreden en als gevolg daarvan besloot de band per direct te stoppen. Vorig jaar kwam de band vijf keer voor in de lijst. Dit jaar zijn 'Weekend love', 'Going to the run', 'She flies on strange wings' en 'Bombay' toegevoegd aan de Eeuwige Roem Top 100.

Nieuw of opnieuw

'Bombay' is de hoogste nieuwe binnenkomer, op nummer 2. Dit jaar debuteren 10 klassiekers in de jaarlijkse lijst. Vijftien singles komen weer terug. Die hebben er in eerdere edities ingestaan, maar ontbraken vorig jaar.

De meest recente notering is ‘Door de wind’ van Miss Montreal, een hit van vorig jaar. De oudste notering is 'Blueberry Hill'van Fats Domino uit 1957.

Iedere werkdag in 'Aan de Bak'

Eeuwige Roem is een spel dat elke werkdag gespeeld wordt in het programma Aan de Bak. Luisteraars nomineren daarin hun favoriete plaat voor 'eeuwige roem'. Steeds moet een kanshebber het opnemen tegen twee andere platen. Een roemzoeker die het zeven dagen volhoudt in het spel komt op de roemlijst.

Presentator Patrick van Houten startte het spel in 2012. Inmiddels hebben ruim 520 platen de felbegeerde roemlijst bereikt. Luisteraars hebben uit deze lijst gekozen en de volgorde bepaald van de Eeuwige Roem Top 100.

Tweede Pinksterdag

De complete lijst hoor je maandag 24 mei, Tweede Pinksterdag, vanaf 9.00 uur op 89.3 FM Radio West. De presentatie is in handen van Patrick van Houten, Tjeerd Spoor, Jorinda Teeuwen, Marjolein Visser en Ronald van der Geer. De nummer 1 is vlak voor 19.00 uur te horen.