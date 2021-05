Duinrell doet corona en het slechte weer even vergeten: 'In de Splash word je ook nat'

'Thuis had ik nu anders achter een scherm gezeten,' zegt een meisje van vier turven hoog, 'Maar ik zit veel liever in de Wild Wings!' Bij de Waterspin staan twee jongetjes te gillen van angstige pret, als hun broer ontelbare keren over de kop gaat. 'Dat was gááf!' zegt het stoere kereltje zelf als hij eruit komt. Hij heeft er bijna zeven maanden op moeten wachten, zolang heeft corona de attractieparken dichtgehouden.

'We zijn apetrots dat we die kinderstemmetjes weer mogen begroeten', zegt directeur Philip Graaf van Zuylen van Nijevelt. 'Want daar doe je het toch voor. Ik ben ook blij dat we weer onze mensen aan het werk hebben. Ik heb deze week zó'n pak contracten getekend. En de blaadjes aan de bomen zijn deze week ook nog eens uitgekomen. Heerlijk!'

