Nog 43 mensen zonder huis na grote brand in Schilderswijk

Balster bracht zaterdag samen met de Pandbrigade, de gemeentelijke organisatie die zich inzet tegen illegale bewoning, een bezoek aan de getroffen straat. Hij sprak hier met een aantal verdrietige en angstige omwonenden, zo liet hij na afloop weten. 'En heb een beetje kunnen bijdragen aan de inzameling van spullen voor de slachtoffers. Zetten alles op alles om mensen zo goed mogelijk te helpen.'

De hulp voor de getroffen straat is inmiddels goed op gang gekomen. Zo haalde de getroffen moskee binnen een dag de gewenste 100.000 euro op. Bewonersorganisatie De Paraplu zette onmiddellijk de deuren open, zodat mensen spullen kunnen doneren voor de slachtoffers. Ook zaterdag stromen de nodige spullen voor de slachtoffers van de brand binnen.

'Niet te bevatten'

De hulp heeft De Paraplu overweldigd. 'Het is werkelijk niet te bevatten hoe massaal uit het hele land steun is betuigd aan de slachtoffers', zo laten de initiatiefnemers zaterdag weten. 'Wij zijn iedereen erkentelijk voor de gulle vrijgevigheid.'

De Paraplu heeft zo veel spullen binnen gekregen dat de inzamelingsactie zaterdagavond al beëindigd kan worden. Zondagmiddag bespreekt bewonersorganisatie De Paraplu met alle betrokkenen hoe de hulpgoederen de door de buurt zijn gebracht het beste verdeeld kunnen worden. 'Wij zullen de spullen zoals beloofd bundelen en aanbieden aan de bewoners', zo besluit de organisatie.

Geen verdienmodel voor verhuurders

Wethouder Balster bracht zaterdag een bezoek aan de Schilderswijk samen met de Haagse Pandbrigade. Die organisatie bestrijdt de illegale bewoning in de stad. Tijdens het blussen van de brand bleek dat in de kleine huizen veel arbeidsmigranten wonen. Omwonenden hadden het over tien tot vijftien mensen per woning. Wonder boven wonder vielen er geen gewonden, maar wel moest het hele huizenblok door de brand ontruimd worden. Uiteindelijk kunnen 43 bewoners niet terug naar huis, zij worden nu tijdelijk opgevangen in hotels.

De geschrokken wethouder zegt dat dit soort panden geen verdienmodel voor verhuurders mogen zijn. De gemeente gaat volgens hem dan ook alles op alles zetten om uit te zoeken wie de verhuurders zijn. Die zijn moeilijk op te sporen omdat ze zich vaak verschuilen achter schimmige BV'tjes. 'We moeten fatsoenlijk verhuurderschap veel harder kunnen afdwingen', zegt Balster.

Gesloten wegens overbewoning

De Pandbrigade is zaterdag in ieder geval gelijk in actie gekomen. In de Joris van der Haagenstraat, die parallel loopt aan de Wouwermanstraat, zijn drie panden gesloten wegens overbewoning. De brandweer zag dat toen ze via die huizen probeerden de brand te bestrijden.

Verzegelde deur in de Joris van der Haagenstraat | Foto: Omroep West

In het woonblok aan de Wouwermanstraat zijn naar het nu lijkt 23 woningen, een praktijk voor fysiotherapie en een moskee onbewoonbaar of onbruikbaar geworden, zo liet de gemeente Den Haag zaterdag in een nieuwe update weten. Voor de overige woningen wordt de bouwkundige staat nader onderzocht. De gemeente is in gesprek met het bestuur van de El Fath-moskee over vervangende ruimte. De moskee hoopt volgende week in een pand in de buurt verder te kunnen gaan.

