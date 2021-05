Middelbare scholen mogen weer helemaal open: 'Weer stapje richting het normale'

Leerlingen in het middelbaar onderwijs kunnen vanaf 31 mei weer volledig naar school. Dit heeft het kabinet zaterdagmiddag besloten. Leerlingen hoeven dan onderling geen anderhalve meter afstand meer te houden. 'Het is voor leerlingen positief dat ze weer volledig naar school kunnen', reageert Ewald van Vliet van de scholenkoepel Lucas Onderwijs.

Leerlingen in het middelbaar onderwijs gaan op het moment maar beperkt naar school. Dit omdat het voor scholen lastig is om er voor te zorgen dat ze onderling anderhalve meter afstand kunnen houden. Ook Dennis Kortekaas, adjunct-directeur van het Fioretti College in Hillegom is blij met het nieuws. 'Het hing al even in de lucht, maar het is goed dat er duidelijkheid is.'

Kortekaas vertelt dat de meeste leerlingen op zijn school al weer volledig naar school gaan. 'Door de examens zijn de vierdeklassers niet op school. Dat scheelt veel ruimte, waardoor we bijna alle lessen weer hebben kunnen geven. Maar het scheelt ons wel veel gedoe. Want nu moesten we grote ruimtes zoeken voor de lessen, of de groepen splitsen om ze die anderhalve meter afstand te kunnen geven. Door het besluit van het kabinet kunnen leerlingen nu weer met zijn allen in hetzelfde klaslokaal les krijgen.'

Spatborden en looproutes

Docenten moeten wel afstand houden van de leerlingen en mogen ook onderling niet bij elkaar in de buurt komen. Volgens vakbond CNV Onderwijs is dat vaak niet mogelijk. Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseerde, acht het loslaten van de anderhalve meter tussen leerlingen verantwoord op uitdrukkelijke voorwaarde dat die afstand tussen leerlingen en personeel wel gewaarborgd is. 'Het OMT zegt dat verruiming veilig kan, maar wel met een duidelijke voorwaarde. Dat betekent dat per locatie bekeken moet worden of en hoe deze veiligheidseis kan worden geborgd', zegt Daniëlle Woestenberg, voorzitter van CNV Onderwijs.

Volgens Kortekaas is het op het Fioretti College mogelijk om die afstand te blijven houden. 'We hebben spatborden en looproutes in de school ingericht. We hebben eerder in de pandemie op deze manier lesgegeven, dus wij zijn ervan overtuigd dat we op een verantwoorde manier les kunnen geven. We zijn vooral blij dat we weer zo onderwijs kunnen geven. Het is weer een stapje verder richting het normale. Het gaat de goede kant op.'

Vaccineren grootste belang

De bestuurder heeft vanuit zijn medewerkers geen signalen gekregen dat ze een heropening onverantwoord zouden vinden. 'Maar ik weet wel van onze andere locatie (in Lisse, red.) dat er docenten met twijfels zijn', vertelt Kortekaas. 'Daar zijn een aantal docenten gevaccineerd, maar anderen nog niet. Dat zorgt soms voor twijfel.'

Van Vliet herkent de twijfel van docenten. De directeur van de scholenkoepel met middelbare scholen in onder meer Delft, Westland en Den Haag hoopt dat het kabinet hier snel gehoor aan geeft. 'Dat docenten zich snel kunnen laten vaccineren is van het grootste belang nu ook de anderhalve meter afstandsregel in het voortgezet onderwijs wordt losgelaten.'

LEES OOK: Deuren van hoger onderwijs gaan maandag (een beetje) open: 'Fijn dat ik weer kan!'