Geen geld voor Red Bull Race op Scheveningen: onbegrijpelijk vindt Haagse VVD

Elk jaar heeft de gemeente een subsidiepot voor grote evenementen en festivals. Voor 2021 is dat 1,9 miljoen euro. Hierop kunnen organisatoren een beroep doen. De aanvragen worden getoetst aan de hand van een aantal inhoudelijke criteria. Zo moet het gaan om publieksevenementen die leiden tot substantiële bestedingen bij Haagse ondernemers door bezoekers en de evenementen moeten bijdragen aan het nationale- en internationale imago van Den Haag als aantrekkelijke stad. Ook moet het evenement bijdragen aan duurzaamheid en het moet rekening houden met de omgeving, ook met de gevolgen op langere termijn.

Maar de Red Bull Race, die voor het laatst in 2020 op Scheveningen werd gehouden, is niet door deze criteria gekomen. Volgens Oudshoorn is het stukgelopen op de duurzaamheidseisen van de gemeente. Maar juist in deze coronatijd zou een Red Bull Race uitkomst kunnen bieden voor ondernemers, zegt Oudshoorn. 'Hotels kunnen vol zitten, horeca kan zijn schulden inlopen, de merknaam Den Haag kun je op de kaart zetten, maar kennelijk is dat niet belangrijk, als het maar deugt', reageert ze. 'Het lijkt alsof het college duurzaamheid belangrijker vindt dan onze economie en het welzijn van onze Haagse ondernemers.'

Besluit terugdraaien

Oudshoorn vindt dat het stadsbestuur het besluit moet terugdraaien. 'Het is een slecht besluit', zegt ze. 'Het gaat om een internationaal evenement dat duizenden mensen uit binnen- en buitenland naar Scheveningen trekt en wij wijzen het af? Onvoorstelbaar. Sinds de terrassen eindelijk open mogen, heeft het niets anders gedaan dan gewaaid en geregend. Dit zou toch een prachtige investering zijn om die sector, die het meest geraakt is door corona, te steunen.'

Naast de Red Bull Race krijgen ook het Varend Corso en Royal Fantasia Festival The Hague geen subsidie. Zes evenementen krijgen wel geld. Het gaat om de Tong Tong Fair (100.00 euro), het Embassy Festival Rewire (40.000 euro), Sniester (50.000 euro), Cool Event (70.000 euro) en The Hague Highlights (130.000 euro). In totaal geeft de gemeente 440.000 euro van de gereserveerde 1,9 miljoen euro voor grootschalige evenementen. De VVD gaat het college volgende week om opheldering vragen.

