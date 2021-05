Standbeeld van Joop Zoetemelk in ere hersteld: 'Stuur hing op half 7'

'Joop Zoetemelk is een wielerheld uit het verleden', vertelt Frank van Dam over de voormalig Tour de France-winnaar en oud-wereldkampioen, die sinds 2005 een eigen standbeeld heeft in Rijpwetering, het dorp waar hij opgroeide. 'Een paar weken geleden fietste ik hier langs om Joop te groeten, toen zag ik dat het standbeeld kapot was. Het stuur hing helemaal op half zeven. Ik vond het een treurig gezicht.'

Frank van Dam bekijkt hoe het standbeeld wordt hersteld | Foto: Mike Mourits

Dus klimt de Hagenaar eind vorige maand meteen in de pen. 'Red de fiets van Joop' luidt de titel van zijn column op de wielerwebsite Het is Koers. 'Lieve wielervrienden, wat gaan we hier aan doen? Een fundraiser? Een petitie? Of zullen we de gemeente Kaag en Braassem platbellen met de mededeling dat dit toch echt niet kan?', schrijft Van Dam. 'Want deze schande kan niet langer voortduren.'

'Joop was een beetje uitgedroogd'

De column verspreidt zich als een sneeuwbal op social media. Zo komt het verhaal ook terecht bij wedstrijdrenner en wielercoach Joram Grootveld. Hij werkt voor Kunstwacht, een bedrijf dat beeldende kunst in de openbare ruimte onderhoudt. 'Dit was voor mij een inkopper', aldus de Delftenaar. 'Ik heb het gelijk aan mijn werkgever gevraagd. En die zei: ga maar aan de slag, de kosten zijn voor ons.'

In één werkdag knappen hij en zijn collega het standbeeld van Zoetemelk op. 'Uit liefde voor de wielrennerij en de kunst', verklaart Grootveld. 'We hebben het stuur vastgezet, dat zat los. Joop kon niet meer remmen, want de remkabels waren gebroken. De ketting was helemaal verroest. En daarnaast was Joop een heel klein beetje uitgedroogd. Dat is niet goed voor een sporter, dus we hebben hem wat meer vocht gegeven.'

Al jaren geen onderhoud gepleegd

Hoe heeft het zover kunnen komen? Na de onthulling van het beeld in de tuin van restaurant Paerdeburgh op 31 mei 2005 is er nooit naar omgekeken, geeft Grootveld aan. En zijn bedrijf wordt door de gemeente Kaag en Braassem niet ingehuurd om kunstobjecten te onderhouden. 'Er was een beetje twijfel van wie het kunstwerk nou was: de gemeente of de restauranteigenaar. Dat heb je ook wel kunnen zien, er is al jaren geen onderhoud aan gepleegd.'

Joop Zoetemelk bij de onthulling van zijn eigen standbeeld in 2015 | Foto: ANP

Aandachtig bekijkt Van Dam - in het dagelijks leven werkzaam als onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) - hoe het bronzen beeld wordt hersteld. Hij is daarvoor opnieuw speciaal vanuit Den Haag richting Rijpwetering komen fietsen. 'Ik vind het prachtig wat ze doen', zegt hij. Op de naastgelegen brug rijden ondertussen twee recreanten langs. 'Dat is een beroemde wielrenner', legt één van hen in het Engels uit aan de ander.

'Stap met genoegen weer op de fiets'

Over de locatie van het kunstwerk is Van Dam een stuk minder te spreken. 'Ik vind eigenlijk dat het op een heel gekke plek staat. Het is een beetje onzichtbaar als je hier langs fietst.' Daar denkt Grootveld anders over. 'Het staat hier veilig, aan het water, er kan niet tegenaan gereden worden. En voor ons, wielrenners uit de regio, is het vrij bekend: naast het bruggetje bij Rijpwetering staat het beeld van Joop Zoetemelk.'

Het beschadigde beeld met loszittend stuur, kapotte remkabels en verroeste ketting | Foto: Frank van Dam

Belangrijker is dat Van Dam weer met een gerust hart naar huis kan fietsen. Wetende dat mede dankzij hem de wielerheld van weleer - op 3 december wordt de al decennialang in Frankrijk wonende Zoetemelk 75 jaar - weer alle reden heeft om te juichen. 'Ik stap met heel veel genoegen weer op de fiets. Het is dat ik tegenwind heb, dat is wat minder. Maar ik zal zeker nog weleens langskomen om te kijken of het allemaal nog heel is', besluit de Hagenaar.

Het gerestaureerde standbeeld schittert weer in volle glorie | Foto's: Joram Grootveld

