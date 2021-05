Campagne moet arbeidsmigranten een gezicht geven: 'We kunnen niet zonder hen'

Zoals Maria Czaja (41) uit Polen. Zij kwam 25 jaar geleden voor het eerst naar ons land. 'Ik werkte in een plantenkar', zegt ze. Dat betekent dat je dag in dag uit op het land op je buik hangt om bollen te planten. 'Ik had een goeie baan, een goeie baas en een goed huis.' Het enige probleem was dat zij haar dochtertje bij haar grootmoeder moest achterlaten. 'Dat was echt moeilijk.'

Maria Czaja (41) uit Polen | Foto: Omroep West

Na dertien jaar ging Maria terug om voor haar dochter en haar oude moeder te zorgen. Inmiddels zijn we zeven jaar verder, dochterlief studeert in Polen en Maria is weer terug in Nederland om te werken op het uitzendbureau waar ze altijd zelf voor heeft gewerkt. Maar haar dochter mag niet komen om ook te gaan werken. 'Nee, heb ik gezegd, je moet eerst nog twee jaar je studie afmaken.'

'Ik wil hier sterven'

Patricia Midlikova (20) uit Slowakije deed dat wel, zij kwam na het gymnasium naar Nederland om geld te verdienen. Ze werkt bij een bollenkweker in Voorhout. 'Ik vond Nederland altijd al een tolerant land', zegt ze. 'Hier heb je geen last van homohaat, hier kijken mensen je niet vreemd aan als je anders bent. Soms groeten mensen je, zelfs al ken je ze niet. Ze zijn gewoon aardig.'

Patricia weet nog niet of ze nog eens gaat studeren, maar als ze dat doet dan is het hier. 'Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld als hier. Ik wil hier blijven, ik wil hier zelfs sterven.'

Patricia Midlikova (20) uit Slowakije | Foto: Omroep West

'Vroeger stonden huisvrouwen de tulpen te bossen'

Arbeidsmigranten hebben goede redenen om hier naartoe te komen en wij hebben alle reden hen welkom te heten, volgens Dennis van Wieringen, directeur van uitzendbureau NWH Jobs in Noordwijkerhout. 'We kunnen gewoon niet zonder hen', zegt hij. 'Als wij hier zo graag nog 's avonds laat op internet boodschappen willen doen, en verwachten dat het voor de volgende middag twaalf uur wordt bezorgd, door wiens handen gaat dat dan, denk je?'

Ook bollenkweker Stan Damen uit Noordwijkerhout beaamt dat het raderwerk komt stil te staan zonder arbeidsmigranten. 'Bij ons staan er in het hoogseizoen toch zeker een mannetje of tien, vijftien', zegt Stan. 'Vroeger stond bij ons in de schuur een aantal huisvrouwen de tulpen te bossen, en mijn moeder hielp ook', vult Frank Heemskerk, bollenkweker in Hillegom aan. 'Maar dat gebeurt niet meer.'

Frank Heemskerk en Stan Damen | Foto: Omroep West

LEES OOK: Arbeidsmigrant Sibi: 'Als we hier werken, moeten mensen ook accepteren dat we hier leven'