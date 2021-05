Haagse wethouder na brand Schilderswijk: 'Bied structurele opvang aan getroffen arbeidsmigranten'

Na de grote brand in de Wouwermanstraat in de Schilderswijk in Den Haag onderzoekt de gemeente of de getroffen personen die werken als arbeidsmigranten structureler kunnen worden opgevangen. Dat zei wethouder Bert van Alphen in het programma Spuigasten van mediapartner Den Haag FM.

In de nacht van woensdag op donderdag brak brand uit in een woning aan de Wouwermanstraat. Kort daarna verspreidde het vuur zich over meerdere woningen. Ook de nabijgelegen moskee vatte vlam. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Tijdens het blussen van de brand bleek dat in de kleine huizen veel arbeidsmigranten wonen. Het zou soms wel gaan om tien tot vijftien mensen per woning. Zaterdag bleek dat er nog 23 woningen onbewoonbaar zijn, 43 mensen kunnen nog niet terug naar huis.

Bert van Alphen is stadsdeelwethouder Centrum en is zelf ook bewoner van de Schilderswijk. 'We mogen alles en iedereen op onze blote knieën danken dat er geen gewonden zijn gevallen', zegt hij. Ook zegt hij 'zeer getroffen' te zijn door alle hulpacties die meteen na de brand zijn opgestart door medebewoners, organisaties en moskeeën. 'Daar geef ik hen ondersteuning in, als dat nodig is', benadrukt de wethouder.

Structureler opvangen

'Er is ook een groep mensen die niet rechtmatig in Nederland mag verblijven; laat ik het zo maar even zeggen', weet de wethouder. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om arbeidsmigranten. 'Dus dat vereist mijn grote aandacht: hoe kunnen we die wat structureler opvangen? We gaan goed kijken hoe deze mensen die hierdoor getroffen zijn, het beste kunnen worden geholpen. Hetzij door nieuwe huisvesting voor zover dat voor de hand ligt of anderszins. Het kan best zijn dat mensen zeggen: 'We gaan terug naar…', dan ondersteunen we ze daar ook bij. We zijn met die mensen in gesprek.'

