Dick Advocaat neemt met Europees ticket geëmotioneerd afscheid als clubcoach

Trainer Dick Avocaat vertrekt met een Europees ticket bij Feyenoord. De 73-jarige Hagenaar nam zondag geëmotioneerd afscheid met een zege op FC Utrecht (2-0) in de finale van de play-offs voor een plaats in de tweede voorronde van de Conference League, de nieuwe competitie voor Europese clubteams van de UEFA.

Advocaat gaat als clubcoach nergens meer aan de slag, zegt hij nu. Maar dat heeft de ervaren coach wel eens vaker geroepen. De zege op FC Utrecht deed hem zichtbaar goed, na een slechte tweede seizoenshelft in de Eredivisie met slechts zes overwinningen in achttien competitiewedstrijden. En Advocaat was zo goed begonnen bij Feyenoord, met een serie van 26 competitieduels zonder ook maar een nederlaag.

Veel ogen waren zondagmiddag gericht op Advocaat in De Kuip met 6500 supporters. De Hagenaar, al in 1984 assistent van Rinus Michels bij het Nederlands elftal, vond al die aandacht maar niets. Hij trok een stekker uit een microfoon die dichtbij zijn dug-out stond. Ook pinkte Advocaat een traantje weg na de openingstreffer van Luis Sinisterra.

'Dickie bedankt'

Feyenoord was vooral in de eerste helft sterker dan FC Utrecht, dat vrijdag nog naar de rechter stapte omdat de finale van zaterdag naar zondag was verplaatst. Na wissels van Utrecht in en na de rust, begon Feyenoord te wankelen. Het duurde tot de voorlaatste minuut voordat invaller Bryan Linssen voor opluchting zorgde in De Kuip (2-0).

Na die treffer werd buiten het stadion veel vuurwerk afgestoken en de supporters op de tribune zongen: 'Dickie bedankt'. Advocaat zelf sprintte na het laatste fluitsignaal geëmotioneerd de spelerstunnel in.

'Kan overal om huilen'

De trainer had zich nog zo voorgenomen zijn ogen droog te houden rond zijn laatste wedstrijd. 'Maar ik vreesde het al', zei hij na de gewonnen finale. 'Ik kan de laatste jaren overal om huilen. Een mooi woord of een prachtig verhaal. De tranen komen vanzelf.'

