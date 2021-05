Eerste play-off in finale om landstitel basketbal is prooi voor ZZ Leiden

ZZ Leiden heeft de eerste wedstrijd in de play-offs van de finale om de landstitel basketbal zondag gewonnen. Tegen Heroes Den Bosch werd het 112-87. De Leidse basketballers moeten nog twee wedstrijden winnen om zich voor de vierde keer in de geschiedenis tot kampioen te kronen.

ZZ Leiden begon sterk aan de wedstrijd en nam in het eerste kwart meteen een ruime voorsprong: 32-13. Heroes Den Bosch kwam in het tweede kwart iets terug, maar bij rust stonden de Leidenaren nog ruim aan kop met 57-42.

In het derde kwart breidde ZZ Leiden de score uit tot 90-57. In het slot van de wedstrijd werd die riante voorsprong niet meer weggegeven.

Best-of-five

ZZ Leiden plaatste zich voor de play-offs om het landskampioenschap door Landstede Hammers uit Zwolle te verslaan in de halve finale. De finale wordt beslist in maximaal vijf wedstrijden. Het team dat drie keer wint, is kampioen. ZZ Leiden stond zes keer eerder in de finale tegen de ploeg uit Den Bosch, en verloor even zo vaak. De Leidse basketbalformatie wil afrekenen met dit negatieve finalesyndroom en na 1978, 2011 en 2013 voor de vierde keer kampioen worden.

Komende dinsdag is de tweede wedstrijd, die in Den Bosch zal worden gespeeld. Op donderdag 27 mei is de derde, mogelijk de beslissende, wedstrijd in de Vijf Meihal in Leiden. Mocht de beslissing dan niet zijn gevallen, worden wedstrijd vier en mogelijk vijf gespeeld op zaterdag 29 en zondag 30 mei.